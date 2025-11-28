CTET 2026 Application Form
RPSC AEN Result 2025 OUT: आरपीएससी AEN रिजल्ट rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी, डाउनलोड करें PDF

By Vijay Pratap Singh
Nov 28, 2025, 13:29 IST

RPSC AEN Result 2025, राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा Asst. Engineer Comb. Comp. (Pre) Exam के पदों के लिए जारी किया गया है। जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से रिजल्ट का PDF लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। सभी जानकारी यहां देखें।

RPSC AEN Result 2025

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने Asst. Engineer Comb. Comp. (Pre) Exam के पदों के लिए रिजल्ट जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार RPSC कंबाइंड कॉम्पिटिटिव मेन्स परीक्षा 2024 में शामिल हुए थे, वे RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in से RPSC AEN Result 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। यह रिजल्ट PDF फॉर्मेट में जारी किया गया है, जिसमें शॉर्टलिस्ट किए गए रिजल्ट के रोल नंबर दिए गए हैं। RPSC AEN मेन्स रिजल्ट का लिंक भी नीचे दिया गया है।उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से सीधे अपना RPSC मेन्स रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं:

RPSC AEN Result 2025 PDF Link

Asst. Engineer Comb. Comp. (Pre) Exam का रिजल्ट डाउनलोड करने का लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा, रिजल्ट को नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से सीधे डाउनलोड किया जा सकता है-

यहां क्लिक करें- RPSC AEN Result 2025 PDF

RPSC AEN Result 2025 का विवरण

इससे पहले, RPSC ने राज्य भर में 28 से 30 सितंबर, 2025 तक AE पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की थी। इस भर्ती अभियान की मुख्य बातें समझने में उम्मीदवार की मदद करने के लिए, हमने इसका एक विवरण नीचे दिया है-

विवरण

जानकारी

संस्था

राजस्थान लोक सेवा आयोग

पद का नाम

Asst. Engineer Comb. Comp. (Pre) Exam

विज्ञापन संख्या

03/2025-26

कुल पद

574

परीक्षा का तरीका

कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (Online)

परीक्षा की तारीख 2025

28 से 30 सितंबर, 2025

Result की स्थिति

जारी

आधिकारिक वेबसाइट

https://rpsc.rajasthan.gov.in/

RPSC AEN Result 2025 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं:

1.  RPSC की आधिकारिक वेबसाइट - rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।

2.  'News and Event' सेक्शन में दिए गए “Result Preamble and Cut-Off Marks of Asst. Engineer Comb. Comp. (Pre) Exam - 2024” लिंक पर क्लिक करें।

3.  RPSC JEN Result की PDF डाउनलोड करें।

4.  चुने गए उम्मीदवार के रोल नंबर देखें।

Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

