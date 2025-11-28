RPSC AEN Result 2025 OUT: आरपीएससी AEN रिजल्ट rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी, डाउनलोड करें PDF

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने Asst. Engineer Comb. Comp. (Pre) Exam के पदों के लिए रिजल्ट जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार RPSC कंबाइंड कॉम्पिटिटिव मेन्स परीक्षा 2024 में शामिल हुए थे, वे RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in से RPSC AEN Result 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। यह रिजल्ट PDF फॉर्मेट में जारी किया गया है, जिसमें शॉर्टलिस्ट किए गए रिजल्ट के रोल नंबर दिए गए हैं। RPSC AEN मेन्स रिजल्ट का लिंक भी नीचे दिया गया है।उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से सीधे अपना RPSC मेन्स रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं:

RPSC AEN Result 2025 PDF Link

Asst. Engineer Comb. Comp. (Pre) Exam का रिजल्ट डाउनलोड करने का लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा, रिजल्ट को नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से सीधे डाउनलोड किया जा सकता है-

यहां क्लिक करें- RPSC AEN Result 2025 PDF

RPSC AEN Result 2025 का विवरण

इससे पहले, RPSC ने राज्य भर में 28 से 30 सितंबर, 2025 तक AE पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की थी। इस भर्ती अभियान की मुख्य बातें समझने में उम्मीदवार की मदद करने के लिए, हमने इसका एक विवरण नीचे दिया है-