Bihar Board Exam 2026: BSEB ने 10वीं-12वीं का दूसरा डमी एडमिट कार्ड किया जारी, exam.biharboardonline.com पाएं Direct Link

BSEB बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले छात्र और स्कूल टीचर्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपना डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही, आइए जानते हैं इंपोर्टेंट डेट्स।

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने 10वीं-12वीं फाइनल एग्जाम 2026 के लिए दूसरा डमी एडमिट कार्ड आज यानी 28 नवंबर को जारी कर दिया है। यह छात्रों के लिए फाइनल एडमिट कार्ड से पहले अपनी जानकारियों की जांच करने का लास्ट मौका है। BSEB इंटरमीडिएट फाइनल एग्जाम 2026 में शामिल होने वाले सभी छात्र आज से लेकर 4 दिसंबर 2025 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के साथ गलतियों में सुधार भी कर सकते हैं।

Direct Link - BSEB 10वीं-12वीं डमी एडमिट कार्ड 2026 - यहां क्लिक करें

BSEB 10वीं-12वीं का दूसरा डमी एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स

छात्रों के लिए बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं-12वीं के दूसरे डमी एडमिट कार्ड का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। छात्र हमारे बताए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके आपना डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1: बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट seniorsecondary.biharboardonline.com पर जाएं।

स्टेप 2: फिर, बिहार 10वीं-12वीं डमी एडमिट कार्ड 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: क्लिक करने के बाद कॉलेज कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, फील्ड और जन्म तिथि फिल करके लॉगिन करें।

स्टेप 4: फिर, स्क्रीन पर दूसरा डमी एडमिट कार्ड दिखने लगेगा। किया जाएगा।

स्टेप 5: उसे डाउनलोड कर लें।

10वीं-12वीं के दूसरे डम्मी एडमिट कार्ड में करेक्शन

सभी छात्र के फाइनल एडमिट कार्ड में कोई भी गलती न रह जाएं। इसी कारण जारी हुए दुसरे डम्मी एडमिट कार्ड को अच्छे से चेक करें। सभी छात्र नीचे दी गई इन जानकारियों में सुधार कर सकते हैं।