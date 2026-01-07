JEE Main 2026 City Intimation Slip
RPSC Lecturer Admit Card 2026: आरपीएससी लेक्चरर एडमिट कार्ड 9 जनवरी को, rpsc.rajasthan.gov.in पर मिलेगा लिंक

By Priyanka Pal
Jan 7, 2026, 13:40 IST

RPSC Lecturer Admit Card 2026: राजस्थान लेक्चरर/व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड 9 जनवरी को ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी किया जाएगा। इस परीक्षा का आयोजन 12 जनवरी को सीबीटी मोड में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। 

RPSC Lecturer Admit Card 2026
RPSC Lecturer Admit Card 2026

RPSC Lecturer Admit Card 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से लेक्चरर/व्याख्याता (आयुष विभाग) परीक्षा 2025 का आयोजन 12 जनवरी, 2026 को किया जाना है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBRT) परीक्षा का आयोजन अजमेर जिला मुख्यालय में किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने संबंधित भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब अपने एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि आयोग की ओर से जारी नोटिस के अनुसार एडमिट कार्ड 9 जनवरी को जारी किए जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है।  

आयोग की ओर से जारी प्रेस नोट में साफ - साफ कहा गया है परीक्षा केंद्र पर किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा शुरू होने के 60 मिनट पहले तक ही प्रवेश दिया जाएगा। जिसके बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 

RPSC Lecturer Admit Card 2026: एडमिट कार्ड नोटिस 

आरपीएससी की ओर से एडमिट कार्ड लिंक एक्टिव करने के बाद उम्मीदवार अपने आवश्यक क्रेडेंशियल, आवेदन संख्या और पासवर्ड का उपयोग कर डाउनलोड कर पाएंगे। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट के साथ - साथ एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal लिंक पर जाकर भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 

लेक्चरर एडमिट कार्ड नोटिस 2025 

यहां क्लिक करें

RPSC Lecturer Admit Card 2026: महत्वपूर्ण विवरण 

राजस्थान लेक्चरर/व्याख्यता भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन 12 जनवरी को दोपहर 12 बजे से 2.30 बजे तक Computer Based Recruitment Test (CBRT) माध्यम से अजमेर जिला मुख्यालय में किया जाएगा। आरपीएससी लेक्चरर एडमिट कार्ड 2026 से जुड़ा विवरण नीचे टेबल में देखें:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) 

पोस्ट का नाम 

लेक्चरर/व्याख्याता

एडमिट कार्ड 

9 जनवरी, 2026 

परीक्षा तिथि 

12 जनवरी, 2026 

शिफ्ट का समय 

दोपहर 12 बजे से 2.30 बजे तक

चयन प्रक्रिया 

  • लिखित परीक्षा

  • इंटरव्यू

ऑफिशियल वेबसाइट 

rpsc.rajasthan.gov.in

RPSC Lecturer Admit Card 2026: डाउनलोड लिंक 

आरपीएससी की ओर से लेक्चरर एडमिट कार्ड 2026 जारी होने के बाद उम्मीदवारों की सुविधा के लिए यहां उपलब्ध करा दिया जाएगा। आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in के साथ - साथ उम्मीदवार एसएसओ पोर्टल पर जाकर भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 

लेक्चरर एडमिट कार्ड 2026

जल्द 

RPSC Lecturer Admit Card 2026: एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें?

लेक्चरर/व्याख्याता (आयुष विभाग) परीक्षा 2025 का आयोजन 12 जनवरी को अजमेर जिला मुख्यालय में किया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए चरण को फॉलो कर सकते हैं:

चरण 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं। 

चरण 2 होम पेज पर जाकर लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें।

चरण 3 राजस्थान लेक्चरर (आयुष विभाग) परीक्षा 2025 एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।

चरण 4 अब अपना आवेदन नंबर, पासवर्ड/जन्म तिथि दर्ज करें। 

चरण 5 एडमिट कार्ड स्क्रिन पर दिखाई देगा। 

चरण 6 एडमिट कार्ड डाउनलोड करना ना भूलें।

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

