RPSC Lecturer Admit Card 2026: आरपीएससी लेक्चरर एडमिट कार्ड 9 जनवरी को, rpsc.rajasthan.gov.in पर मिलेगा लिंक

RPSC Lecturer Admit Card 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से लेक्चरर/व्याख्याता (आयुष विभाग) परीक्षा 2025 का आयोजन 12 जनवरी, 2026 को किया जाना है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBRT) परीक्षा का आयोजन अजमेर जिला मुख्यालय में किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने संबंधित भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब अपने एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि आयोग की ओर से जारी नोटिस के अनुसार एडमिट कार्ड 9 जनवरी को जारी किए जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है।

आयोग की ओर से जारी प्रेस नोट में साफ - साफ कहा गया है परीक्षा केंद्र पर किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा शुरू होने के 60 मिनट पहले तक ही प्रवेश दिया जाएगा। जिसके बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

RPSC Lecturer Admit Card 2026: एडमिट कार्ड नोटिस

आरपीएससी की ओर से एडमिट कार्ड लिंक एक्टिव करने के बाद उम्मीदवार अपने आवश्यक क्रेडेंशियल, आवेदन संख्या और पासवर्ड का उपयोग कर डाउनलोड कर पाएंगे। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट के साथ - साथ एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal लिंक पर जाकर भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।