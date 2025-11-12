RRB Group D Exam Pattern 2025: चेक करें सेक्शन-वाइज पेपर पैटर्न, समय, और मार्किंग स्कीम

RRB ग्रुप D परीक्षा पैटर्न 2025 में भारतीय रेलवे में लेवल 1 पदों के लिए पूरी भर्ती प्रक्रिया बताई गई है। चयन प्रक्रिया को पांच चरणों में बांटा गया है: कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT), शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), दस्तावेजों का सत्यापन, मेडिकल जांच और अंतिम शॉर्टलिस्टिंग (पैनल में शामिल करना)। उम्मीदवारों को RRB ग्रुप D परीक्षा पैटर्न को समझना जरूरी है। इससे उन्हें प्रश्नों की संख्या, कुल अंक, सेक्शन के विषय और मार्किंग स्कीम के बारे में स्पष्टता मिलती है। जो उम्मीदवारों CBT पास कर लेते हैं, उन्हें PET/PST राउंड के लिए बुलाया जाता है। शारीरिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों फिर दस्तावेजों के सत्यापन और मेडिकल जांच के लिए आगे बढ़ते हैं। Railway RRB Group D Exam City Slip 2025 RRB Group D Exam Date 2025 CBT स्कोर की गणना पर्सेंटाइल-आधारित नॉर्मलाइजेशन का उपयोग करके की जाती है। इसका मतलब है कि एक मानक इंटरपोलेशन फॉर्मूला का उपयोग करके, एक सामान्य रेफरेंस शिफ्ट के आधार पर कैंडिडेट के रॉ मार्क्स को नॉर्मलाइज्ड स्कोर में बदला जाता है। यह प्रक्रिया स्कोरिंग में निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। साथ ही, यह कट-ऑफ अंक तय करने और CCAA उम्मीदवारों को अतिरिक्त वेटेज देने में भी मदद करती है।

RRB ग्रुप D सिलेबस 2025 को परीक्षा पैटर्न के अनुसार ही डिजाइन किया गया है। आगे बढ़ने के लिए उम्मीदवारों को CBT में योग्यता अंकों के मानदंड को भी पूरा करना होगा। यह परीक्षा ट्रैक मेंटेनर ग्रेड-IV, हेल्पर/असिस्टेंट और असिस्टेंट पॉइंट्समैन जैसे कई लेवल 1 पदों की 1,03,769 रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित की जाती है। नीचे हम RRB ग्रुप D भर्ती प्रक्रिया का चरण-दर-चरण विस्तृत विवरण दे रहे हैं। RRB ग्रुप D परीक्षा पैटर्न 2025 RRB ग्रुप D परीक्षा पैटर्न 2025 के अनुसार, कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) चयन प्रक्रिया का पहला और एकमात्र लिखित चरण है। इसमें चार प्रमुख सेक्शन होते हैं: सामान्य विज्ञान

गणित

सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति

सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर्स CBT कुल 100 अंकों का होता है, और हर सेक्शन का कुल स्कोर में योगदान होता है। जो उम्मीदवारों CBT में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

जो उम्मीदवारों PET पास कर लेते हैं, उन्हें दस्तावेजों के सत्यापन राउंड के लिए बुलाया जाता है। अंतिम चयन कैंडिडेट के CBT प्रदर्शन के आधार पर होता है, बशर्ते वे PET पास कर लें। RRB ने पहले दूसरे चरण का CBT (CBT 2) शुरू किया था, लेकिन छात्रों के विरोध के बाद इसे हटा दिया गया। अब RRB ग्रुप D परीक्षा में केवल एक ही चरण का CBT शामिल है। इससे भर्ती प्रक्रिया ज्यादा सीधी और छात्र-हितैषी बन गई है। CBT के लिए RRB ग्रुप D परीक्षा पैटर्न 2025 RRB ग्रुप D कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) चयन प्रक्रिया का पहला चरण है। इसे चार मुख्य विषयों में उम्मीदवारों की जांच करने के लिए डिजाइन किया गया है।CBT एक बहुविकल्पीय परीक्षा है, जिसमें कुल 100 प्रश्न होते हैं। परीक्षा की अवधि 90 मिनट है, जबकि स्क्राइब (सहायक) के साथ PwBD उम्मीदवारों को परीक्षा पूरी करने के लिए 120 मिनट दिए जाते हैं। नीचे दी गई तालिका में RRB ग्रुप D CBT परीक्षा पैटर्न का सेक्शन-वाइज विवरण देखें:

सेक्शन प्रश्नों की संख्या सामान्य विज्ञान 25 गणित 25 सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति 30 सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर्स 20 कुल 100 हर प्रश्न एक अंक का होता है, और हर गलत जवाब के लिए ⅓ अंक की नेगेटिव मार्किंग होती है। CBT स्कोर अगले चरण, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। PET के लिए RRB ग्रुप D परीक्षा पैटर्न 2025 जो उम्मीदवारों कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) पास कर लेते हैं, उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। PET के लिए चुने गए उम्मीदवारों की संख्या कुल रिक्तियों की संख्या से तीन गुना होती है। चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए PET में क्वालिफाई करना अनिवार्य है। हालांकि, यह केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का है, यानी इसके लिए कोई अंक नहीं दिए जाते हैं।PET की जरूरतें पुरुष और महिला/ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग हैं:

कैटेगरी टास्क 1: वजन उठाना टास्क 2: दौड़ना पुरुष उम्मीदवारों 35 किलो वजन उठाकर 100 मीटर तक 2 मिनट में चलना, बिना नीचे रखे। 1000 मीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में एक ही प्रयास में पूरी करना। महिला/ट्रांसजेंडर 20 किलो वजन उठाकर 100 मीटर तक 2 मिनट में चलना, बिना नीचे रखे। 1000 मीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में एक ही प्रयास में पूरी करना। RRB ग्रुप D दस्तावेज सत्यापन और अंतिम चयन प्रक्रिया दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को 2022 में अपडेट किया गया था। कुल रिक्तियों के 1.1 गुना के बराबर उम्मीदवारों को सत्यापन के लिए बुलाया जाता है, जो इन आधारों पर होता है: CBT में प्रदर्शन

PET में क्वालिफाई करना

मेरिट और पदों की वरीयता उम्मीदवारों को रिक्तियों के 1.05 गुना (अधिसूचित रिक्तियों से 5% ज्यादा) पर शॉर्टलिस्ट किया गया था। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, चुने गए उम्मीदवारों की रेलवे प्रशासन द्वारा मेडिकल जांच की जाती है। अंतिम नियुक्ति इन पर निर्भर करती है:

मेडिकल फिटनेस

दस्तावेज सत्यापन (शैक्षणिक, समुदाय और पहचान प्रमाण पत्र)

Background और character verification RRB ग्रुप D मेडिकल फिटनेस मानक 2025 उम्मीदवारों को उस पद के आधार पर विशेष मेडिकल मानकों को पूरा करना होता है, जिसके लिए उन्हें चुना गया है। इस जांच में देखने की क्षमता एक महत्वपूर्ण मानदंड है। नीचे दी गई तालिका में निर्धारित मेडिकल मानकों की जांच करें: मेडिकल मानक दूर की नजर पास की नजर और अन्य जरूरतें A-2 6/9, 6/9 बिना चश्मे के (कोई फॉगिंग टेस्ट नहीं) Sn. 0.6, 0.6 बिना चश्मे के + कलर विजन, दूरबीन दृष्टि, रात की दृष्टि, मेसोपिक दृष्टि की जांच पास करनी होगी A-3 6/9, 6/9 चश्मे के साथ/बिना (लेंस की पावर ≤ 2D) Sn. 0.6, 0.6 चश्मे के साथ/बिना + ऊपर दिए गए समान टेस्ट B-1 6/9, 6/12 चश्मे के साथ/बिना (लेंस की पावर ≤ 4D) Sn. 0.6, 0.6 चश्मे के साथ/बिना + कलर, दूरबीन दृष्टि, रात की दृष्टि, मेसोपिक दृष्टि की जांच B-2 6/9, 6/12 चश्मे के साथ/बिना (लेंस की पावर ≤ 4D) Sn. 0.6, 0.6 चश्मे के साथ/बिना + दूरबीन दृष्टि की जांच पास करनी होगी C-1 6/12, 6/18 चश्मे के साथ/बिना पास के काम या पढ़ने के लिए Sn. 0.6, 0.6 चश्मे के साथ/बिना C-2 6/12, NIL चश्मे के साथ/बिना Sn. 0.6 संयुक्त रूप से चश्मे के साथ/बिना, जहां पढ़ने/पास का काम जरूरी है

RRB ग्रुप D मार्किंग स्कीम 2025 RRB ग्रुप D मार्किंग स्कीम 2025 रेलवे भर्ती बोर्ड (RRBs) द्वारा निर्धारित की जाती है। यह तय करती है कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) में उम्मीदवारों के जवाबों का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। उम्मीदवारों को इस स्कीम को समझना चाहिए ताकि वे अनावश्यक नेगेटिव अंकों से बच सकें। RRB ग्रुप D की मार्किंग इस तरह काम करती है: हर सही जवाब के लिए +1 अंक दिया जाता है

हर गलत जवाब के लिए 1/3 अंक काटा जाता है

जिन प्रश्नों का जवाब नहीं दिया गया है, उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाता है इसका मतलब है कि CBT में अपना स्कोर ज्यादा से ज्यादा करने में सटीकता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। RRB ग्रुप D योग्यता अंक 2025 भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में जाने के लिए, उम्मीदवारों को अपनी कैटेगरी के आधार पर न्यूनतम योग्यता अंक हासिल करने होंगे। आगे बढ़ने के लिए आधिकारिक कटऑफ से ऊपर स्कोर करने के साथ-साथ इन अंकों को पाना भी जरूरी है। RRB ग्रुप D के लिए कैटेगरी-वाइज योग्यता अंक इस प्रकार हैं: