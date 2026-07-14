RSCIT Admit Card 2026 जारी हुआ, ये रहा हॉल टिकट Direct Link

RSCIT Admit Card 2026 OUT: जुलाई-अगस्त 2026 परीक्षा चक्र के लिए RSCIT एडमिट कार्ड 2026 को वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी (VMOU), कोटा और राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RKCL) द्वारा ऑनलाइन मोड में जारी कर दिया गया है। जो परीक्षार्थी 19 जुलाई 2026 (फेज 1) या 2 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली RSCIT परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, वे अब आधिकारिक वेबसाइट rkcl.vmou.ac.in पर जाकर अपना हॉल टिकट PDF प्रारूप में डाउनलोड कर सकते हैं।

अभ्यर्थी परीक्षा में प्रवेश के लिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें तथा उसमें दी गई परीक्षा तिथि, केंद्र का नाम, रिपोर्टिंग का समय और अपनी व्यक्तिगत जानकारियों का अच्छे से मिलान कर लें। इसके साथ ही, परीक्षा केंद्र पर एंट्री पाने के लिए एडमिट कार्ड के साथ-साथ एक वैध फोटो युक्त पहचान पत्र (Photo ID) ले जाना भी बेहद जरूरी है।

RKCL RSCIT Admit Card 2026 हाइलाइट्स

RSCIT परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है। इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि, समय और परीक्षा केंद्र जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दी होती है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सभी विवरणों की जांच कर लें। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए वैध एडमिट कार्ड और फोटो पहचान पत्र साथ ले जाना अनिवार्य होगा।उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में RKCL RSCIT एडमिट कार्ड 2026 से जुड़े सभी मुख्य विवरण देख सकते हैं।