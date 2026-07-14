RSCIT Admit Card 2026 जारी हुआ, ये रहा हॉल टिकट Direct Link
RSCIT Admit Card 2026 OUT: राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (RSCIT) 2026 परीक्षा के लिए राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RKCL) द्वारा हॉल टिकट जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब आधिकारिक पोर्टल rkcl.vmou.ac.in के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
RSCIT Admit Card 2026 OUT: जुलाई-अगस्त 2026 परीक्षा चक्र के लिए RSCIT एडमिट कार्ड 2026 को वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी (VMOU), कोटा और राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RKCL) द्वारा ऑनलाइन मोड में जारी कर दिया गया है। जो परीक्षार्थी 19 जुलाई 2026 (फेज 1) या 2 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली RSCIT परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, वे अब आधिकारिक वेबसाइट rkcl.vmou.ac.in पर जाकर अपना हॉल टिकट PDF प्रारूप में डाउनलोड कर सकते हैं।
अभ्यर्थी परीक्षा में प्रवेश के लिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें तथा उसमें दी गई परीक्षा तिथि, केंद्र का नाम, रिपोर्टिंग का समय और अपनी व्यक्तिगत जानकारियों का अच्छे से मिलान कर लें। इसके साथ ही, परीक्षा केंद्र पर एंट्री पाने के लिए एडमिट कार्ड के साथ-साथ एक वैध फोटो युक्त पहचान पत्र (Photo ID) ले जाना भी बेहद जरूरी है।
RKCL RSCIT Admit Card 2026 हाइलाइट्स
RSCIT परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है। इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि, समय और परीक्षा केंद्र जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दी होती है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सभी विवरणों की जांच कर लें। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए वैध एडमिट कार्ड और फोटो पहचान पत्र साथ ले जाना अनिवार्य होगा।उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में RKCL RSCIT एडमिट कार्ड 2026 से जुड़े सभी मुख्य विवरण देख सकते हैं।
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परीक्षा का नाम
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राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (RSCIT) परीक्षा 2026
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संचालक संस्थान का नाम
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राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RKCL) एवं वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी (VMOU), कोटा
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एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
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13 जुलाई 2026
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परीक्षा तिथि
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एडमिट कार्ड डाउनलोड मोड
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ऑनलाइन
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डाउनलोड करने के लिए आवश्यक विवरण
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लर्नर कोड / रजिस्ट्रेशन नंबर
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आधिकारिक वेबसाइट
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rkcl.vmou.ac.in
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वैकल्पिक आधिकारिक वेबसाइट
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vmou.ac.in
RSCIT Admit Card 2026 Download Link
वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर RSCIT एडमिट कार्ड का डाउनलोड लिंक एक्टिव कर दिया है। अभ्यर्थी 'परमिशन लेटर' सेक्शन में जाकर अपने लर्नर कोड, रोल नंबर या नाम और जन्म तिथि के माध्यम से अपना हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और उसमें दर्ज सभी विवरणों को ध्यान से चेक कर लें। इसे डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है।
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RSCIT Admit Card 2026 Link
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VMOU RSCIT Admit Card Link
RKCL RSCIT एडमिट कार्ड 2026 कैसे डाउनलोड करें?
परीक्षार्थी नीचे दिए आसान चरणों की मदद से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
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सबसे पहले RKCL की आधिकारिक वेबसाइट rkcl.vmou.ac.in पर जाएं।
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होमपेज पर RSCIT Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें।
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अपना लर्नर कोड/रोल नंबर या मांगी गई जानकारी दर्ज करें।
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अब Submit बटन पर क्लिक करें।
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स्क्रीन पर आपका RSCIT Hall Ticket PDF दिखाई देगा।
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इसे डाउनलोड करें और परीक्षा के लिए प्रिंटआउट लेकर रख लें।
RSCIT एडमिट कार्ड 2026 पर दी गई जानकारी?
RSCIT एडमिट कार्ड 2026 में छात्र का नाम, रोल नंबर, फोटो, परीक्षा तिथि, परीक्षा समय, रिपोर्टिंग टाइम, परीक्षा केंद्र का नाम और पता सहित महत्वपूर्ण निर्देश दिए जाएंगे। यदि किसी जानकारी में गलती हो तो तुरंत अपने RKCL सेंटर या संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें।
RSCIT परीक्षा के दिन इन बातों का रखें ध्यान
उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें। अपने साथ एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी और आधार कार्ड, वोटर आईडी या अन्य वैध फोटो पहचान पत्र अवश्य लेकर जाएं। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.