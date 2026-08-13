RSSB Aayush Officer Result 2026: राजस्थान आयुष ऑफिसर परिणाम rssb.rajasthan.gov.in जारी, मेरिट लिस्ट PDF लिंक
RSSB Aayush Officer Result 2026: राजस्थान आयुष ऑफिसर रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी किया गया है। जो उम्मीदवार 26 दिसंबर, 2025 की परीक्षा में शामिल हुए थे। मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।
RSSB Aayush Officer Result 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आयुष ऑफिसर का रिजल्ट जारी किया है। लिखित परीक्षा का आयोजन 26 दिसंबर, 2025 को किया गया था। प्रोविजनल आंसर की 28 जनवरी और फाइनल 24 अप्रैल को जारी की गई थी। आरएसएसबी ने प्री डीवी रिजल्ट 9 अप्रैल को जारी किया था। जिसके बाद मेरिट लिस्ट लिस्ट 12 अगस्त को जारी कर दी है।
इस भर्ती अभियान के तहत आयुष ऑफिसर के कुल 1535 (गैर अनुसूचित क्षेत्र-1340, अनुसूचित क्षेत्र-195) पदों को भरना है। उम्मीदवार मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लेख में दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
Rajasthan Aayush Officer Result 2026: रिजल्ट जारी
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से मेरिट लिस्ट 12 अगस्त को जारी की गई है। रिजल्ट पीडीएफ में चयनित उम्मीदवारों के नाम सहित डिटेल्स शामिल हैं। जिसे उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
बोर्ड ने आज मीटिंग में निम्नलिखित एजेंडा का अनुमोदन किया;— Alok Raj (@alokrajRSSB) August 12, 2026
1. आयुष ऑफिसर भर्ती फाइनल रिजल्ट
2. कुछ Pending results
- JTA 2024
- Jr Instr 2024 के कुछ ट्रेड
- ANM 2023
- Hosp Adminstrator 2025
सभी सफल हुए कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
RSSB Aayush Officer Merit list 2026 Pdf download link
आरएसएसबी आयुष ऑफिसर मेरिट लिस्ट 2026 में उम्मीदवारों के नाम और कट ऑफ मार्क्स शामिल हैं। जिसे उम्मीदवार नीचे दिए गए टेबल से डाउनलोड कर सकते हैं।
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आरएसएसबी आयुष ऑफिसर रिजल्ट 2026 (TSP)
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आरएसएसबी आयुष ऑफिसर रिजल्ट 2026 (NTSP)
RSSB Aayush Officer Result 2026: हाइलाइट्स
राजस्थान आयुष ऑफिसर परीक्षा का आयोजन 28 दिसंबर को किया गया था। जिसका परिणाम 12 अगस्त को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। उम्मीदवार परिणामों से जुड़ी अन्य हाइलाइट्स के लिए नीचे दिए गए टेबल को देख सकते हैं।
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रिजल्ट का नाम
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राजस्थान आयुष ऑफिसर परिणाम 2026
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संचालक
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राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)
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कुल पद
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1535 (गैर अनुसूचित क्षेत्र-1340, अनुसूचित क्षेत्र-195)
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रिजल्ट जारी होने की तिथि
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12 अगस्त 2026 (जारी)
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रिजल्ट का तरीका
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मेरिट लिस्ट
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ऑफिशियल वेबसाइट
RSSB Aayush Officer Result 2026: ऑनलाइन रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर अपना रिजल्ट स्वयं डाउनलोड कर सकते हैं।
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, RSSB Ayush Officer Result 2026 पर क्लिक करें।
स्टेप 3 अब Meritwise List of Finally Selected Candidate (TSP) और Meritwise List of Finally Selected Candidate (NTSP) पर जाएं।
स्टेप 4 मेरिट लिस्ट पीडीएफ में अपना नाम और रोल नंबर ढूंढें।
स्टेप 5 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
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