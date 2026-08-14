RSSB Forester Result 2026 OUT: राजस्थान वनपाल रिजल्ट घोषित, डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट, कट ऑफ PDF
RSSB Forester Result 2026 OUT: राजस्थान वनपाल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार जिसने राजस्थान फॉरेस्टर भर्ती परीक्षा में भाग लिया था, वे अब RSSB की ऑफिशियल वेबसाइट से अपना रिजल्ट देख और मेरिट लिस्ट, कट ऑफ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
RSSB Forester Result 2026 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB/RSMSSB) ने वनपाल (Forester) भर्ती परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड ने यह परिणाम 14 अगस्त 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी किया। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब अपना रिजल्ट, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और कट ऑफ PDF चेक कर सकते हैं। RSSB ने विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत वनपाल भर्ती लिखित परीक्षा 5 जनवरी 2026 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी।
RSSB Vanpal Result 2026 PDF Link
राजस्थान वनपाल (फॉरेस्टर) रिजल्ट 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव हो गया है। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए वनपाल भर्ती रिजल्ट की PDF डाउनलोड लिंक नीचे लेख में भी उपलब्ध कराई गई है।ॉ
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1
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14-08-2026
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Forester 2026
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Provisional Merit List of Selected Candidates (NTSP) Part 1
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2
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14-08-2026
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Forester 2026
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Merit-wise Result and Cut-off Marks for Document Verification
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3
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14-08-2026
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Forester 2026
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Provisional Merit List of Selected Candidates (NTSP) Part 4
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4
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14-08-2026
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Forester 2026
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Provisional Merit List of Selected Candidates (NTSP) Part 3
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5
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14-08-2026
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Forester 2026
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Provisional Merit List of Selected Candidates (NTSP) Part 2
राजस्थान वनपाल भर्ती में कितने पद हैं?
RSSB इस भर्ती अभियान के तहत राजस्थान वन विभाग में कुल 259 वनपाल पदों को भरेगा। इनमें 213 पद नॉन-टीएसपी क्षेत्र और 46 पद टीएसपी क्षेत्र के लिए निर्धारित हैं। लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर लगभग पांच गुना अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।
RSSB Forester Merit List 2026 में क्या जानकारी होगी?
प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण के लिए चयनित अभ्यर्थियों की जानकारी दी गई है। उम्मीदवार मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड करके अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया के लिए निर्धारित निर्देशों का पालन करना होगा।
RSSB Forester CUT OFF 2026 OUT
RSSB ने राजस्थान वनपाल भर्ती 2026 का रिजल्ट जारी करने के साथ ही कट-ऑफ PDF भी जारी कर दी है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी श्रेणी के अनुसार कट-ऑफ अंक चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड करके अपना रोल नंबर और चयन स्थिति भी देख सकते हैं।
गैर-अनुसूचित क्षेत्र की कैटेगरी वाइज कट ऑफ
गैर-अनुसूचित क्षेत्र में वनपाल भर्ती की कट ऑफ कैटेगरी के अनुसार जारी की गई है। GEN की कट ऑफ 78.6667, SC की 71.3333, ST की 69.0000, GEN-EWS की 76.0000, OBC की 78.0000 और MBC की 74.6667 रही है। अन्य वर्गों की कट ऑफ नीचे दी तालिका में देखें।
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कैटेगरी
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GEN
|
FEM
|
WID
|
DIV
|
EX
|
GEN
|
78.6667
|
72.0000
|
39.0000
|
62.0000
|
54.6667
|
SC
|
71.3333
|
64.3333
|
30.3333
|
52.6667
|
25.3333
|
ST
|
69.0000
|
62.6667
|
22.3333
|
47.6667
|
11.0000
|
GEN-EWS
|
76.0000
|
68.0000
|
37.6667
|
—
|
48.6667
|
OBC
|
78.0000
|
71.0000
|
35.0000
|
—
|
53.0000
|
MBC
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74.6667
|
67.6667
|
31.0000
|
—
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46.0000
अनुसूचित क्षेत्र की कैटेगरी वाइज कट ऑफ
अनुसूचित क्षेत्र में वनपाल भर्ती की कट ऑफ कैटेगरी के अनुसार जारी की गई है। GEN की कट ऑफ 69.6667, SC की 63.0000, ST की 57.0000, AAV की 4.0000 और SP की 59.3333 रही है। अन्य कैटेगरी के कट-ऑफ अंक नीचे टेबल में दिए गए हैं।
|कैटेगरी
|GEN
|FEM
|WID
|DIV
|EX
|GEN
|69.6667
|59.3333
|21.6667
|—
|17.3333
|SC
|63.0000
|52.3333
|—
|—
|—
|ST
|57.0000
|51.0000
|11.0000
|—
|NA
|ACID ATTACK VICTIM (AAV)
|4.0000
|—
|—
|—
|—
|SP
|59.3333
|—
|—
|—
|—
RSSB Forester Result 2026 कैसे चेक करें?
उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स की मदद से आसानी से अपनाी परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं।
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सबसे पहले RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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होम पेज पर Result सेक्शन खोलें।
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Forester Recruitment 2026 Result लिंक पर क्लिक करें।
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जारी की गई मेरिट लिस्ट का PDF डाउनलोड करें।
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PDF में अपना रोल नंबर सर्च करके चयन स्थिति देखें।
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भविष्य के लिए रिजल्ट और मेरिट लिस्ट का प्रिंटआउट लेकर रख लें।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.