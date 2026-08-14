RSSB Forester Result 2026 OUT: राजस्थान वनपाल रिजल्ट घोषित, डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट, कट ऑफ PDF

RSSB Forester Result 2026 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB/RSMSSB) ने वनपाल (Forester) भर्ती परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड ने यह परिणाम 14 अगस्त 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी किया। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब अपना रिजल्ट, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और कट ऑफ PDF चेक कर सकते हैं। RSSB ने विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत वनपाल भर्ती लिखित परीक्षा 5 जनवरी 2026 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। RSSB Vanpal Result 2026 PDF Link राजस्थान वनपाल (फॉरेस्टर) रिजल्ट 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव हो गया है। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए वनपाल भर्ती रिजल्ट की PDF डाउनलोड लिंक नीचे लेख में भी उपलब्ध कराई गई है।ॉ 1 14-08-2026 Forester 2026 Provisional Merit List of Selected Candidates (NTSP) Part 1 यहां क्लिक करें 2 14-08-2026 Forester 2026 Merit-wise Result and Cut-off Marks for Document Verification यहां क्लिक करें 3 14-08-2026 Forester 2026 Provisional Merit List of Selected Candidates (NTSP) Part 4 यहां क्लिक करें 4 14-08-2026 Forester 2026 Provisional Merit List of Selected Candidates (NTSP) Part 3 यहां क्लिक करें 5 14-08-2026 Forester 2026 Provisional Merit List of Selected Candidates (NTSP) Part 2 यहां क्लिक करें

राजस्थान वनपाल भर्ती में कितने पद हैं? RSSB इस भर्ती अभियान के तहत राजस्थान वन विभाग में कुल 259 वनपाल पदों को भरेगा। इनमें 213 पद नॉन-टीएसपी क्षेत्र और 46 पद टीएसपी क्षेत्र के लिए निर्धारित हैं। लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर लगभग पांच गुना अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। RSSB Forester Merit List 2026 में क्या जानकारी होगी? प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण के लिए चयनित अभ्यर्थियों की जानकारी दी गई है। उम्मीदवार मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड करके अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया के लिए निर्धारित निर्देशों का पालन करना होगा। RSSB Forester CUT OFF 2026 OUT RSSB ने राजस्थान वनपाल भर्ती 2026 का रिजल्ट जारी करने के साथ ही कट-ऑफ PDF भी जारी कर दी है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी श्रेणी के अनुसार कट-ऑफ अंक चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड करके अपना रोल नंबर और चयन स्थिति भी देख सकते हैं।

गैर-अनुसूचित क्षेत्र की कैटेगरी वाइज कट ऑफ गैर-अनुसूचित क्षेत्र में वनपाल भर्ती की कट ऑफ कैटेगरी के अनुसार जारी की गई है। GEN की कट ऑफ 78.6667, SC की 71.3333, ST की 69.0000, GEN-EWS की 76.0000, OBC की 78.0000 और MBC की 74.6667 रही है। अन्य वर्गों की कट ऑफ नीचे दी तालिका में देखें। कैटेगरी GEN FEM WID DIV EX GEN 78.6667 72.0000 39.0000 62.0000 54.6667 SC 71.3333 64.3333 30.3333 52.6667 25.3333 ST 69.0000 62.6667 22.3333 47.6667 11.0000 GEN-EWS 76.0000 68.0000 37.6667 — 48.6667 OBC 78.0000 71.0000 35.0000 — 53.0000 MBC 74.6667 67.6667 31.0000 — 46.0000 अनुसूचित क्षेत्र की कैटेगरी वाइज कट ऑफ अनुसूचित क्षेत्र में वनपाल भर्ती की कट ऑफ कैटेगरी के अनुसार जारी की गई है। GEN की कट ऑफ 69.6667, SC की 63.0000, ST की 57.0000, AAV की 4.0000 और SP की 59.3333 रही है। अन्य कैटेगरी के कट-ऑफ अंक नीचे टेबल में दिए गए हैं।