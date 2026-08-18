RSSB Junior Instructor Result 2026: राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर रिजल्ट जारी, मेरिट लिस्ट पीडीएफ करें डाउनलोड
RSSB Junior Instructor Result 2026: राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती 2024 का रिजल्ट 17 अगस्त को जारी किया गया है। जो उम्मीदवार परीक्षाओं में शामिल थे, वे लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
RSSB Junior Instructor Result 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग (RSSB) ने जूनियर इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट जारी किया है। ये परिणाम RAC, टर्नर, सिलाई प्रौद्योगिकी, फिटर, प्लंबर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिकल मोटर वाहन, कंप्यूटर लैब आईटी, ड्राफ्ट्समैन सिविल, सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल और वेल्डर पदों के लिए जारी किया गया है।
Rajasthan Junior Instructor Result 2026: रिजल्ट जारी
आरएसएसबी की ओर से दो अलग-अलग विज्ञापनों के माध्यम से जूनियर इंस्ट्रक्टर 2024 अधिसूचना जारी की गई थी। विज्ञापन 08/2024, जिसमें 679 पद शामिल थे। वहीं, विज्ञापन 09/2024, जिसमें 279 अनुसूचित क्षेत्र और 1,542 गैर-अनुसूचित क्षेत्र के पदों सहित 1,821 पद शामिल थे। दोनों विज्ञापनों के माध्यम से कुल 2,500 जूनियर इंस्ट्रक्टर रिक्तियों की अधिसूचना जारी की गई थी।
Rajasthan Junior Instructor Result 2026 pdf download link
राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती 2024 के विभिन्न पदों के साथ परिणाम जारी किया गया है। रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
|
RSSB Junior Instructor Result 2026
|
संख्या
|
पोस्ट का नाम
|
लिंक
|
1
|
जूनियर प्रशिक्षक 2024 कट-ऑफ अंक (RAC)
|
2
|
जूनियर प्रशिक्षक 2024 कट-ऑफ अंक (टर्नर)
|
3
|
जूनियर प्रशिक्षक 2024 कट-ऑफ अंक (इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक)
|
4
|
जूनियर प्रशिक्षक 2024 कट-ऑफ अंक (प्लंबर)
|
5
|
जूनियर प्रशिक्षक 2024 कट-ऑफ अंक (सिलाई तकनीक)
|
6
|
जूनियर प्रशिक्षक 2024 कट-ऑफ अंक (यांत्रिक मोटर वाहन)
|
7
|
जूनियर प्रशिक्षक 2024 कट-ऑफ अंक (फिटर)
|
8
|
जूनियर प्रशिक्षक 2024 कट-ऑफ अंक (कंप्यूटर लैब आईटी)
|
9
|
जूनियर प्रशिक्षक 2024 कट-ऑफ अंक (ड्राफ्ट्समैन सिविल)
|
10
|
जूनियर प्रशिक्षक 2024 कट-ऑफ अंक (सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल)
|
11
|
जूनियर प्रशिक्षक 2024 कट-ऑफ अंक (वेल्डर)
RSSB Junior Instructor Result 2026 ऑनलाइन कैसे चेक करें?
ऑनलाइन रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो करें:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट https://rssb.rajasthan.gov.in/results पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, RSSB Junior Instructor Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3 पोस्ट वाइज पीडीएफ देखें और डाउनलोड करें।
स्टेप 4 अपने रोल नंबर की जांच करें।
स्टेप 5 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.