IBPS RRB PO Exam Analysis 2025
Focus
Quick Links
Breaking News

RSSB राजस्थान प्लाटून कमांडर प्रश्न पत्र 2025: डाउनलोड करें पेपर 1, 2 PDF

By Vijay Pratap Singh
Nov 22, 2025, 14:45 IST

RSSB Platoon Commander Question Paper 2025: RSSB राजस्थान प्लाटून कमांडर क्वेश्चन पेपर 2025 (पहली शिफ्ट) जनरल हिंदी सेक्शन के लिए और दूसरी शिफ्ट का पेपर General Knowledge & General Science के लिए होगा। उम्मीदवार जो इस परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे, वे परीक्षा समाप्त होने के बाद इस से अपना प्रश्न पत्र पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड कर सकते हैं। 

Add as a preferred source on Google
Join us
RSSB Platoon Commander Question Paper 2025 PDF
RSSB Platoon Commander Question Paper 2025 PDF

Rajasthan Platoon Commander Question Paper 2025: राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) प्लाटून कमांडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2025 आयोजित कर रहा है। परीक्षा का पेपर 1 सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जबकि पेपर 2 दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार टेस्ट खत्म होने के बाद यहां पहली और दूसरी शिफ्ट का RSSB प्लाटून कमांडर क्वेश्चन पेपर 2025 डाउनलोड कर सकते है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 84 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

Rajasthan Platoon Commander Question Paper 2025 - हाइलाइट्स

RSSB प्लाटून कमांडर एग्जाम में दो पेपर होते हैं—पेपर 1 (जनरल हिंदी) और पेपर 2 (जनरल नॉलेज और जनरल साइंस)। प्रश्न पत्र में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल-चॉइस सवाल होते हैं, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी शामिल है; हर गलत जवाब पर 1/3 अंक काटे जाते हैं। RSSB प्लाटून कमांडर क्वेश्चन पेपर 2025 से उम्मीदवारों को सवालों के पैटर्न और परीक्षा के कठिनाई स्तर को समझने में मदद मिलती है। राजस्थान प्लाटून कमांडर प्रश्न पत्र से जुड़ी सभी जानकारी उम्मीदवार यहां से प्राप्त कर सकते हैं।

विवरण

जानकारी

आयोजित करने वाला संगठन

राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB)

परीक्षा का नाम

प्लाटून कमांडर

कुल रिक्तियां

84

प्रश्नों की संख्या

  • पेपर 1: 100 

  • पेपर 2: 100

कुल अंक

  • पेपर 1: 200 

  • पेपर 2: 200

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, इंटरव्यू और दस्तावेज़ सत्यापन

आधिकारिक वेबसाइट

https://rssb.rajasthan.gov.in/

RSSB Platoon Commander Question Paper 2025 PDF Download

RSSB प्लाटून कमांडर क्वेश्चन पेपर 2025 पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करा दिए गए है।उम्मीदवार हिंदी पेपर और General Knowledge & General Science पेपर को इस लेख में दिए गए नीचे के लिंक से डाउनलोड कर सकते है। 

RSSB Rajasthan Platoon Commander Question Paper 2025 PDF (पेपर 1)

यहां क्लिक करें

Rajasthan Platoon Commander Question Paper 2025 PDF (पेपर 2)

यहां क्लिक करें

Rajasthan Platoon Commander परीक्षा पैटर्न 2025 क्या है?

एग्जाम में दो पेपर होते हैं—जनरल हिंदी और जनरल नॉलेज एवं जनरल साइंस। हर पेपर 200 नंबर का होता है। सही उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं, जबकि गलत उत्तर पर 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू होती है।

विषय

प्रश्न

अंक

अवधि

जनरल हिंदी

100

200

2 घंटे

जनरल नॉलेज एवं जनरल साइंस

100

200

2 घंटे

कुल

200

400

4 घंटे

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News