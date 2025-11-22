Rajasthan Platoon Commander Question Paper 2025: राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) प्लाटून कमांडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2025 आयोजित कर रहा है। परीक्षा का पेपर 1 सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जबकि पेपर 2 दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार टेस्ट खत्म होने के बाद यहां पहली और दूसरी शिफ्ट का RSSB प्लाटून कमांडर क्वेश्चन पेपर 2025 डाउनलोड कर सकते है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 84 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
Rajasthan Platoon Commander Question Paper 2025 - हाइलाइट्स
RSSB प्लाटून कमांडर एग्जाम में दो पेपर होते हैं—पेपर 1 (जनरल हिंदी) और पेपर 2 (जनरल नॉलेज और जनरल साइंस)। प्रश्न पत्र में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल-चॉइस सवाल होते हैं, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी शामिल है; हर गलत जवाब पर 1/3 अंक काटे जाते हैं। RSSB प्लाटून कमांडर क्वेश्चन पेपर 2025 से उम्मीदवारों को सवालों के पैटर्न और परीक्षा के कठिनाई स्तर को समझने में मदद मिलती है। राजस्थान प्लाटून कमांडर प्रश्न पत्र से जुड़ी सभी जानकारी उम्मीदवार यहां से प्राप्त कर सकते हैं।
|
विवरण
|
जानकारी
|
आयोजित करने वाला संगठन
|
राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB)
|
परीक्षा का नाम
|
प्लाटून कमांडर
|
कुल रिक्तियां
|
84
|
प्रश्नों की संख्या
|
|
कुल अंक
|
|
चयन प्रक्रिया
|
लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, इंटरव्यू और दस्तावेज़ सत्यापन
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
https://rssb.rajasthan.gov.in/
RSSB Platoon Commander Question Paper 2025 PDF Download
RSSB प्लाटून कमांडर क्वेश्चन पेपर 2025 पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करा दिए गए है।उम्मीदवार हिंदी पेपर और General Knowledge & General Science पेपर को इस लेख में दिए गए नीचे के लिंक से डाउनलोड कर सकते है।
|
RSSB Rajasthan Platoon Commander Question Paper 2025 PDF (पेपर 1)
|
Rajasthan Platoon Commander Question Paper 2025 PDF (पेपर 2)
|
यहां क्लिक करें
Rajasthan Platoon Commander परीक्षा पैटर्न 2025 क्या है?
एग्जाम में दो पेपर होते हैं—जनरल हिंदी और जनरल नॉलेज एवं जनरल साइंस। हर पेपर 200 नंबर का होता है। सही उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं, जबकि गलत उत्तर पर 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू होती है।
|
विषय
|
प्रश्न
|
अंक
|
अवधि
|
जनरल हिंदी
|
100
|
200
|
2 घंटे
|
जनरल नॉलेज एवं जनरल साइंस
|
100
|
200
|
2 घंटे
|
कुल
|
200
|
400
|
4 घंटे
