MPSOS Ruk Jana Nahi Result 2026 Link Active मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड (MPSOS) ने कक्षा 10वीं और 12वीं सहित अन्य परीक्षाओं के रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक एक्टिव कर दिया है। छात्र अपने रोल नंबर की मदद से ऑनलाइन रिजल्ट और डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, रिजल्ट mp.govt.in⁠, MPeSeva और MP e-Services पोर्टल पर भी उपलब्ध है। mp.govt.in⁠,

MPeSeva

MP e-Services पोर्टल MPSOS मार्कशीट 2026 डाउनलोड करने के लिए लॉगिन डिटेल्स MPSOS रुक जाना नहीं (RJN) जून सत्र 2026 का रिजल्ट 7 अगस्त 2026 को जारी कर दिया गया है। मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए छात्रों को रोल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। Roll Number

कैप्चा कोड MPSOS रुक जाना नहीं 10th, 12th रिजल्ट 2026 हाइलाइट्स मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल (MPSOS) की रुक जाना नहीं (RJN) जून सत्र की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 3 जुलाई से 15 जुलाई 2026 तक आयोजित हुई थीं। अब परीक्षा में शामिल छात्र रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट से जुड़ी जरूरी जानकारी छात्र नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।

परीक्षा का नाम एमपीएसओएस रुक जाना नहीं योजना परीक्षा 2026 बोर्ड का नाम मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल (MPSOS) कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा सत्र जून/जुलाई 2026 परीक्षा तिथि 3 जुलाई से 15 जुलाई 2026 रिजल्ट वर्ष 2026 रिजल्ट जारी होने की तारीख 07 अगस्त 2026 (जारी) रिजल्ट चेक करने का तरीका रोल नंबर के माध्यम से ऑनलाइन आवश्यक लॉगिन विवरण रोल नंबर और कैप्चा कोड रुक जाना नहीं रि 2026 कब जारी हुआ? मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड (MPSOS) ने आज 7 अगस्त 2026 को 'रुक जाना नहीं', आ लौट चलें सहित कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट mp.govt.in⁠ पर जाकर अपने रोल नंबर की मदद से रिजल्ट और डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, परिणाम MPeSeva और MP e-Services पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं। MPSOS Ruk Jana Nahi Result 2026 Kaise Check Kare

एमपी रुक जाना नहीं रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें— MPSOS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर “Result ” टैब पर क्लिक करें। अब “Ruk Jana Nahi Yojana Exam July 2026 Result” लिंक को चुनें। अपनी कक्षा (10वीं या 12वीं) का चयन करें। अपना Roll Number दर्ज करें। स्क्रीन पर दिया गया Captcha Code भरें और Login/Submit बटन पर क्लिक करें। आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकालकर रख लें। MPSOS 'रुक जाना नहीं' 2026 के रिजल्ट में कौन-सी जानकारी उपलब्ध होगी? रिजल्ट जारी होने के बाद रुक जाना नहीं रिजल्ट 2026 में निम्नलिखित विवरण उल्लिखित होंगे। छात्र का नाम

रोल नंबर

कक्षा (10वीं/12वीं)

विषयवार अंक

कुल अंक

पास/फेल स्टेट्स

बोर्ड का नाम

परीक्षा सत्र यदि किसी जानकारी में गलती दिखाई देती है, तो छात्र संबंधित बोर्ड कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

MPSOS Result: पास होने के लिए कितने अंक जरूरी हैं? रुक जाना नहीं योजना 2026 में सफल होने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक प्राप्त करना जरूरी है। इसके साथ ही कुल अंकों में भी बोर्ड द्वारा निर्धारित पासिंग मानदंड पूरा करना होगा। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट में विषयवार अंक और पास/फेल की स्थिति देख सकेंगे। रुक जाना नहीं (RJN) का रिजल्ट आने के बाद क्या करें? RJN कक्षा 10 और 12 का रिजल्ट जारी होने के बाद सबसे पहले अपनी ओरिजिनल मार्कशीट संबंधित स्कूल से प्राप्त करें। इसके बाद MPSOS की मार्कशीट में दर्ज सभी जानकारी, जैसे नाम, रोल नंबर और प्राप्त अंक, ध्यान से चेक कर लें। यदि कोई गलती मिले, तो तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। कक्षा 10 पास करने वाले छात्र अपनी रुचि के अनुसार 11वीं के लिए साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स जैसी स्ट्रीम चुनें। वहीं, कक्षा 12 पास करने वाले छात्र अपनी आगे की पढ़ाई के लिए उपयुक्त कॉलेज या प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू करें।