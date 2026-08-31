RVUNL JE Recruitment 2026: राजस्थान बिजली विभाग में 2005 जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आज अंतिम तिथि, इस लिंक से फटाफट करें Apply

RVUNL Vacancy 2026: राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (RVUNL) ने दिनांक 04 अगस्त 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट energy.rajasthan.gov.in पर 2005 जूनियर इंजीनियर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 05 अगस्त 2026 से शुरू हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि आज यानी 31 अगस्त 2026 है। अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

इस भर्ती अभियान के माध्यम से राजस्थान की ऊर्जा कंपनी आरवीयूएन, आरवीपीएन, जेवीवीएन, एवीवीएन और जेडीवीवीएन में जूनियर इंजीनियर-I, जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट/कमर्शियल असिस्टेंट-II सहित अन्य पदों को भरा जाना है।

RVUNL Recruitment 2026 ऑनलाइन आवेदन लिंक

राज्य विद्युत निगम लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। अपात्र होने की स्थिति में आवेदन रद्द किए जा सकतें है। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से भी आवेदन कर सकते हैं।