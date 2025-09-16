SBI Admit Card 2025: एसबीआई क्लर्क एडमिट कार्ड sbi.co.in पर जारी, ये रहा लिंक

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर SBI क्लर्क एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। SBI पूरे देश में 20, 21 और 27 सितंबर, 2025 को जूनियर एसोसिएट्स (कस्टमर सपोर्ट और सेल्स) के पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने वाला है। Candidates, sbi clerk admit card 2025 पर लॉग-इन करने के बाद हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा के एडमिट कार्ड से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी मिलेगी, जिसमें परीक्षा केंद्र, शिफ्ट का समय और Candidate की जानकारी शामिल है। आपको परीक्षा एडमिट कार्ड के साथ एक वैध आईडी प्रूफ भी ले जाना होगा, जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया है। SBI क्लर्क एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड लिंक SBI ने जूनियर एसोसिएट्स (कस्टमर सपोर्ट और सेल्स) के पदों के लिए SBI क्लर्क एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। आप अपनी लॉग-इन जानकारी का उपयोग करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से अपनी लॉग-इन जानकारी का उपयोग करके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं-

SBI Clerk Admit Card 2025 Download Link SBI क्लर्क एडमिट कार्ड 2025 - हाइलाइट्स SBI क्लर्क एडमिट कार्ड 2025 एक बहुत जरूरी दस्तावेज है, जिसे Candidates को परीक्षा केंद्र पर ले जाना होता है। SBI जूनियर एसोसिएट एडमिट कार्ड 2025 की मुख्य बातें जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें- विवरण जानकारी भर्ती प्राधिकरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पदों के नाम SBI क्लर्क खाली पद 6589 एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख 14 सितंबर, 2025 प्रीलिम्स परीक्षा की तारीख 20, 21 और 27 सितंबर, 2025 चयन प्रक्रिया प्रीलिम्स, मेन्स आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in SBI क्लर्क एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें? आप नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं: 1. SBI की आधिकारिक वेबसाइट www.sbi.co.in पर जाएं। 2. "Careers" सेक्शन में जाएं और "Current Openings" चुनें। 3. अब "Recruitment of Junior Associates (Customer Support & Sales)" पर क्लिक करें।

4. "SBI Clerk Prelims Admit Card 2025" के लिंक पर जाकर उसे क्लिक करें। 5. अब अपना Registration नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि डालें। 6. कैप्चा कोड भरें और "Submit" पर क्लिक करें। SBI क्लर्क एडमिट कार्ड 2025 पर दी गई जानकारी SBI क्लर्क एडमिट कार्ड 2025 उन Candidates के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। Candidates अपना SBI JA एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक sbi.co.in एडमिट कार्ड पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे हॉल टिकट के साथ जरूरी दस्तावेज भी ले जाएं। हॉल टिकट पर दी गई जानकारी नीचे दी गई है- Candidate का पूरा नाम और फोटो

रोल नंबर और Registration नंबर

परीक्षा की तारीख और शिफ्ट का समय (SBI क्लर्क परीक्षा तिथि 2025 के अनुसार)

रिपोर्टिंग का समय और अवधि

परीक्षा केंद्र का पता

परीक्षा के दिन के लिए निर्देश

निरीक्षक के हस्ताक्षर के लिए जगह

SBI क्लर्क एडमिट कार्ड 2025: साथ ले जाने वाले दस्तावेज SBI क्लर्क परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले Candidates को परीक्षा केंद्र पर कुछ खास दस्तावेज ले जाने होंगे ताकि आसानी से प्रवेश और वेरिफिकेशन हो सके। नीचे ले जाने वाले दस्तावेजों की चेकलिस्ट दी गई है। एडमिट कार्ड की दो प्रिंटेड कॉपी।

एक वैध फोटो आईडी (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस)।

फोटो आईडी की एक सेल्फ-अटेस्टेड फोटोकॉपी।

दो पासपोर्ट साइज फोटो। SBI क्लर्क 2025 प्रीलिम्स शिफ्ट का समय क्या है? जूनियर एसोसिएट्स (कस्टमर सपोर्ट और सेल्स) की लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले Candidates एडमिट कार्ड में दिए गए विस्तृत शेड्यूल और समय की जांच कर सकते हैं। परीक्षा की शिफ्ट की जानकारी नीचे दी गई है- शिफ्ट रिपोर्टिंग का समय हैंडराइटिंग सैंपल का समय परीक्षा शुरू होने का समय परीक्षा खत्म होने का समय 1 08:00 AM 8:45 से 8:50 AM 09:00 AM 10:00 AM 2 10:30 AM 11:15 से 11:20 AM 11:30 AM 12:30 PM 3 01:00 PM 01:45 से 01:50 PM 02:00 PM 03:00 PM 4 03:30 PM 04:15 से 04:20 PM 04:30 PM 05:30 PM