SBI PO Cut Off 2025 OUT: यहां देखें Category-wise प्रारंभिक परीक्षा कट-ऑफ अंक

SBI PO Cut Off 2025 OUT: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1 सितंबर को SBI PO प्रीलिम्स परीक्षा के Result की घोषणा कर दी है। यह प्रीलिम्स परीक्षा 4 और 5 सितंबर को कंप्यूटर आधारित फॉर्मेट में आयोजित की गई थी। जिन Candidates ने यह परीक्षा दी थी, वे ऑफिशियल वेबसाइट sbi.in पर अपनी लॉग-इन जानकारी डालकर अपना Result देख सकते हैं। SBI PO Result के साथ, अधिकारियों ने SBI PO कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए हैं। कट-ऑफ मार्क्स वे न्यूनतम अंक होते हैं, जिन्हें Candidates को अगले चरण, यानी मेन्स परीक्षा में जाने के लिए हासिल करना जरूरी होता है।
आंकड़ों के अनुसार, SBI PO परीक्षा के लिए कुल 6,57,850+ Candidates ने आवेदन किया था। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी Candidates यहां अपनी कैटेगरी के अनुसार SBI प्री कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं।
SBI PO कट ऑफ 2025
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने 1 सितंबर को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर सभी कैटेगरी के लिए SBI PO प्रीलिम्स कट ऑफ 2025 जारी कर दिया है। प्रीलिम्स और मेन्स के लिए कट-ऑफ मार्क्स अलग-अलग जारी किए जाते हैं। देश भर में फैली SBI की अलग-अलग शाखाओं में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में भर्ती के लिए Candidates को दोनों चरणों में पास होना जरूरी है। जिन Candidates ने यह परीक्षा दी थी, वे नीचे कैटेगरी के अनुसार SBI PO प्रीलिम्स कट ऑफ 2025 देख सकते हैं।
SBI PO प्रीलिम्स कट ऑफ 2025
SBI PO कट ऑफ PDF के अनुसार, सबसे ज्यादा कट-ऑफ UR कैटेगरी के लिए 66.75 रहा। इसके बाद OBC के लिए 65.50 और EWS के लिए 64.50 रहा। आरक्षित कैटेगरी के लिए, SC का कट-ऑफ 59.25 और ST का 51.50 रहा। इस कट-ऑफ से ज्यादा अंक पाने वाले Candidates मेन्स परीक्षा में बैठने के योग्य हैं।
|
कैटेगरी
|
कट ऑफ (100 में से)
|
UR
|
66.75
|
SC
|
59.25
|
ST
|
51.50
|
OBC
|
65.50
|
EWS
|
64.50
|
VI
|
52.75
|
HI
|
36.25
|
LD
|
54.50
|
D & E
|
35.50
SBI PO प्रीलिम्स 2025 कट ऑफ कैसे चेक करें?
Candidates इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके SBI PO प्रीलिम्स Result 2025 देख सकते हैं:
1. SBI की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं।
2. होमपेज पर, ‘Careers’ सेक्शन में जाएं।
3. SBI PO प्रीलिम्स Result 2025 लिंक पर क्लिक करें।
4. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालें।
5. Result और कैटेगरी के अनुसार कट-ऑफ मार्क्स स्क्रीन पर दिखाई देंगे।
6. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका एक प्रिंटआउट ले लें।
