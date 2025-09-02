SBI PO Cut Off 2025 OUT: यहां देखें Category-wise प्रारंभिक परीक्षा कट-ऑफ अंक

SBI PO Cut Off 2025 OUT: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1 सितंबर को SBI PO प्रीलिम्स परीक्षा के Result की घोषणा कर दी है। यह प्रीलिम्स परीक्षा 4 और 5 सितंबर को कंप्यूटर आधारित फॉर्मेट में आयोजित की गई थी। जिन Candidates ने यह परीक्षा दी थी, वे ऑफिशियल वेबसाइट sbi.in पर अपनी लॉग-इन जानकारी डालकर अपना Result देख सकते हैं। SBI PO Result के साथ, अधिकारियों ने SBI PO कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए हैं। कट-ऑफ मार्क्स वे न्यूनतम अंक होते हैं, जिन्हें Candidates को अगले चरण, यानी मेन्स परीक्षा में जाने के लिए हासिल करना जरूरी होता है।

आंकड़ों के अनुसार, SBI PO परीक्षा के लिए कुल 6,57,850+ Candidates ने आवेदन किया था। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी Candidates यहां अपनी कैटेगरी के अनुसार SBI प्री कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं।

SBI PO कट ऑफ 2025

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने 1 सितंबर को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर सभी कैटेगरी के लिए SBI PO प्रीलिम्स कट ऑफ 2025 जारी कर दिया है। प्रीलिम्स और मेन्स के लिए कट-ऑफ मार्क्स अलग-अलग जारी किए जाते हैं। देश भर में फैली SBI की अलग-अलग शाखाओं में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में भर्ती के लिए Candidates को दोनों चरणों में पास होना जरूरी है। जिन Candidates ने यह परीक्षा दी थी, वे नीचे कैटेगरी के अनुसार SBI PO प्रीलिम्स कट ऑफ 2025 देख सकते हैं।