SSC CGL Tier 2 Final Answer Key 2022 in Hindi (OUT): एसएससी सीजीएल टियर 2 मार्क्स और अंतिम उत्तर कुंजी ssc.nic.in पर रिलीज, इस Direct Link से करें डाउनलोड

SSC CGL Tier 2 Marks and Answer Key 2023 Released: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने 07 मार्च 2023 से 02 मार्च 2023 तक आयोजित SSC CGL टियर 2 परीक्षा 2023 की अंतिम उत्तर कुंजी के साथ अंक अपलोड किए। छात्र आयोग की वेबसाइट ssc.nic.in से टियर 2 के लिए SSC CGL मार्क्स डाउनलोड कर सकते हैं।

SSC CGL 2022 Tier 2 Marks in Hindi Download PDF: एसएससी सीजीएल टियर 2 मार्क्स डाउनलोड लिंक

सभी उम्मीदवारों के एसएससी सीजीएल परीक्षा के अंक आधिकारिक वेबसाइट पर 29 मई, 2023 को शाम 4 बजे से 12 जून, 2023 को शाम 4 बजे तक उपलब्ध रहेंगे।

आधिकारिक नोटिस के अनुसार “उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके संबंधित प्रश्न पत्र के साथ अपनी संबंधित अंतिम उत्तर कुंजी का प्रिंटआउट ले सकते हैं। यह सुविधा उम्मीदवारों के लिए 29 मई, 2023 (16:00 बजे) से 12 जून, 2023 (16:00 बजे) तक के लिए उपलब्ध होगी। अंतिम समय निकल जाने के लिए बाद ऑफिशियल साइट से आंसर की लिंक को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

SSC CGL Tier 2 Final Answer Key Download 2023: एसएससी सीजीएल टियर 2 अंतिम उत्तर कुंजी डाउनलोड लिंक

आयोग ने 29 मई 2023 को एसएससी सीजीएल टियर 2 अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि एसएससी सीजीएस की अंतिम उत्तर कुंजी 12 जून, 2023 तक आधिकारिक साइट पर उपलब्ध रहेगी। अंतिम समय से पहले उम्मीदवार आंसर की डाउनलोड कर लें। और अपने उत्तरों का क्रॉस चेक कर लें।

SSC CGL Scorecard 2022: एसएससी सीजीएल मेन्स मार्क्स 2023 डाउनलोड कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए इस लेख में दिए गए चरणों की मदद से एसएससी सीजीएल मेन्स फाइनल उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के चरणों की जांच कर सकते हैं:

चरण 1: आयोग की वेबसाइट - ssc.nic.in पर जाएं

चरण 2: अंक लिंक पर क्लिक करें

चरण 4: अपना विवरण दर्ज करें

चरण 5: एसएससी सीजीएल 2 मार्क्स 2023 डाउनलोड करें

How to Download SSC CGL 2023 Final Answer Key ?

उम्मीदवार एसएससी सीजीएल टीयर 2 परीक्षा 2023 के लिए अंतिम उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए चरण-दर-चरण विवरण देख सकते हैं।

चरण 1: एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट (ssc.nic.in) पर जाएं।

चरण 2: आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध 'Combined Graduate Level Examination, 2022 (Tier-II) – Uploading of Final Answer Key(s) along with Candidates’ Response Sheets(s)' लिंक पर क्लिक करें।

चरण 4: एसएससी सीजीएल टियर 2 फाइनल आंसर की पीडीएफ आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी।

चरण 5: पीडीएफ को स्क्रॉल करें और 'प्रश्न पत्र के साथ अंतिम उत्तर कुंजी ' पर क्लिक करें।

चरण 6: अब यह लॉग इन करने के लिए अपना रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।

चरण 7: परीक्षा के अंतिम उत्तरों को चेक करें।

SSC CGL Tier 2 Marks Overview 2023 : एसएससी सीजीएल टियर 2 मार्क्स ओवरव्यू देखें

एसएससी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में एसएससी सीजीएल टियर 2 मार्क्स का अवलोकन कर सकते हैं।

परीक्षा संचालन निकाय कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा का नाम संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर 2 परीक्षा रिक्ति विवरण 37409 प्रकार अंक और अंतिम उत्तर कुंजी एसएससी सीजीएल टियर 2 परीक्षा तिथि 02 से 07 मार्च 2023 एसएससी सीजीएल टीयर 2 अंक तिथि 29 मई से 12 जून 2023 एसएससी सीजीएल टीयर 2 अंतिम उत्तर कुंजी तिथि 29 मई से 12 जून 2023 आधिकारिक वेबसाइट www.ssc.nic.in



कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने विभिन्न ग्रुप बी और सी पदों को भरने के लिए 13 मई, 2023 को ssc.nic.in पर टीयर 2 परीक्षा के लिए एसएससी सीजीएल परिणाम 2023 की घोषणा की।

आपको बता दें कि एसएससी सीजीएल रिजल्ट 2022 टियर I और टियर II परीक्षाओं के बाद कुल 1,83,467 उम्मीदवारों को फाइनल रिजल्ट कैलकुलेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। इन उम्मीदवारों में से 36,001 को एसएससी सीजीएलई 2022 परीक्षा के तहत अधिसूचित विभिन्न रिक्तियों के लिए अनंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किया गया है।

जिन उम्मीदवारों को एसएससी सीजीएल 2022 में शॉर्टलिस्ट किया गया है, उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन से गुजरना होगा, जो उस विभाग द्वारा आयोजित किया जाएगा जिसके लिए उनका चयन किया गया है।