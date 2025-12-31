SSC GD Constable Apply Online 2025: एसएससी जीडी कांस्टेबल आज रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि, फौरन करें ssc.gov.in Apply

SSC GD Apply Online 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से जीडी कांस्टेबल भर्ती 2025 आवेदन की अंतिम तिथि आज यानि 31 दिसंबर (रात 11.00 बजे) को समाप्त होने जा रही है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन समय से पहले पूरा करने की सलाह दी जाती है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, संबंधित भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू की गई थी, जिसकी अंतिम तिथि अब समाप्त होने जा रही है।

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि इस भर्ती अभियान के तहत आयोग की ओर से कुल 25,487 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सचिवालय सुरक्षा बल, कांस्टेबल और असम राइफल्स सहित पद शामिल हैं।

SSC GD Constable Registration Form 2025: आवेदन लिंक

उम्मीदवार अंतिम समय में आने वाली तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1 जनवरी, 2026 तय की गई है। ऑनलाइन आवेदन पूरा करने के लिए नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें: