NTA SWAYAM Result 2026 जारी, exams.nta.ac.in से जल्द करें डाउनलोड

SWAYAM Result Link 2026 January Semester Out: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (SWAYAM) जनवरी 2026 सेमेस्टर एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। यह एग्जाम देश भर के 149 शहरों में बने 201 एग्जाम सेंटर पर 17 जून से 21 जून 2026 तक के बीच आयोजित किए गए थे। इस साल कुल 898 कोर्स के लिए एग्जाम कराए गए थे। इस एग्जाम में शामिल होने वाले छात्र रिजल्ट के लिए NTA के ऑफिशियल एग्जाम पोर्टल exams.nta.ac.in/swayam पर जाकर स्कोरकार्ड को ऑनलाइन चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। छात्र रिजल्ट चेक करने के लिए अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड का उपयोग करें। NTA SWAYAM Result 2026 Download Link जून सेशन 2026 में एग्जाम में शामिल हुए सभी छात्र अपने रिजल्ट को देखने और डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का इस्तेमाल करें। डायरेक्ट लिंक - यहां क्लिक करें

NTA SWAYAM January 2026 Result Highlights इस साल 2026 एग्जाम में देश भर से छात्रों ने भारी संख्या में भाग लिया था। NTA द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल नंबर के अनुसार, इस एग्जाम की डिटेल्स जानने के लिए नीचे टेबल को देखें। इवेंट रजिस्टर्ड छात्र एग्जाम में शामिल छात्र कुल छात्र 1,26,773 छात्र 1,07,887 छात्र CBT मोड कोर्सेज (कुल 829 कोर्स) 1,22,953 छात्र 1,04,834 छात्र हाइब्रिड मोड कोर्सेज (कुल 69 कोर्स) 3,820 छात्र 3,053 छात्र एनटीए ने फिलहाल केवल उन 829 कोर्सेज के रिजल्ट जारी किए हैं, जो पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित एग्जाम (CBT) मोड में आयोजित किए गए थे। साथ ही, बचे हुए 69 हाइब्रिड मोड कोर्सेज का रिजल्ट NTA द्वारा अभी प्रोसेस में है। सूत्रों के अनुसार अभी इसे भी बहुत जल्द वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। SWAYAM जनवरी 2026 स्कोरकार्ड कैसे डाउनलोड करें? NTA द्वारा SWAYAM JANUARY 2026 के रिजल्ट को डाउनलोड करने के लिए छात्र नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को उपयोग करके स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं।