WB HS Result 3rd Semester, Direct Link Here
Focus
Quick Links

टॉप 9 सरकारी नौकरियां, जहां काम के साथ फ्री में घूमें पूरी दुनिया

By Vijay Pratap Singh
Oct 31, 2025, 12:08 IST

शानदार सरकारी नौकरियां, जिनमें मिलता है फ्री में दुनिया घूमने का मौका। इनमें राजनयिक, नौसेना अधिकारी, सेना अधिकारी, ICCR अधिकारी आदि शामिल हैं। जानें कि ये नौकरियां इतनी शानदार और आकर्षक क्यों हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us

विदेश यात्रा करना कई लोगों का सपना होता है। लेकिन हर कोई इसका खर्च नहीं उठा सकता। अच्छी खबर यह है कि कई सरकारी नौकरियों में आपको फ्री में दुनिया घूमने का मौका मिलता है। यह सिर्फ एक सुविधा ही नहीं, बल्कि काम का हिस्सा भी है। इन नौकरियों में रोमांच, कर्तव्य और सम्मान, तीनों मिलते हैं। ये नौकरियां उन लोगों के लिए सबसे अच्छी हैं, जिन्हें नए देश घूमना और दुनिया भर में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना पसंद है। यहां उन शानदार सरकारी नौकरियों की सूची दी गई है, जिनमें आप फ्री में दुनिया की यात्रा कर सकते हैं।

शानदार सरकारी नौकरियां, जिनमें फ्री में दुनिया घूमने का मौका मिलता है, भारत में कुछ सरकारी नौकरियों में विदेश यात्रा करना काम का ही एक हिस्सा है। इन नौकरियों में स्थायित्व, प्रतिष्ठा और दुनिया भर के अविस्मरणीय अनुभव मिलते हैं। इनमें राजनयिक, नौसेना अधिकारी, सेना अधिकारी, ICCR अधिकारी आदि शामिल हैं। ये प्रतिष्ठित नौकरियां रोमांचक होने के साथ-साथ फायदेमंद भी हैं। आइए, उन शानदार सरकारी नौकरियों पर नजर डालें, जिनमें आप फ्री में दुनिया घूम सकते हैं:

इंडियन फॉरेन सर्विस (IFS) ऑफिसर

यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन नौकरी है, जिन्हें विदेश घूमना पसंद है। वे विदेश मंत्रालय के तहत काम करते हैं। उनकी जिम्मेदारी भारत के विदेशी संबंधों को संभालना है। वे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत की भागीदारी को बढ़ावा देते हैं।

  •    कुछ सालों के लिए विदेशों में रहना होता है।

  •    राजनयिक अधिकार मिलते हैं और दुनिया भर में यात्रा करने का मौका मिलता है।

  •    दुनिया के नेताओं से मिलना और देश का प्रतिनिधित्व करना।

इंडियन नेवी ऑफिसर 

यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन भूमिका है, जिन्हें समुद्र और रोमांच से प्यार है। यह एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी है, जिसमें विदेश यात्रा का मौका मिलता है। नौसेना के जहाज ट्रेनिंग और संयुक्त अभ्यासों के लिए विदेशी बंदरगाहों पर जाते हैं।

  •    महाद्वीपों के पार विदेश यात्रा का मौका।

  •    अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक कार्यक्रमों में भारत की उपस्थिति दर्ज कराना।

इंडियन एयर फोर्स (अंतरराष्ट्रीय मिशन)

इंडियन एयर फोर्स एडवांस्ड ट्रेनिंग सेशन और संयुक्त अभ्यासों के माध्यम से दुनिया भर में काम करने का अवसर देती है। इसके लिए अधिकारियों को विदेश यात्रा करने की जरूरत पड़ती है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र मिशनों में भी भाग लेना पड़ सकता है।

  •    दूसरे देशों के अधिकारियों से मिलने का मौका।

  •   संयुक्त अभियानों और वैश्विक अभ्यासों में भाग लेना।

इंडियन आर्मी (UN पीसकीपिंग मिशन)

भारतीय सेना के अधिकारी और सैनिक अक्सर विभिन्न देशों में संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सेवा देते हैं। वे वैश्विक शांति और स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह उन अच्छी सैलरी वाली नौकरियों में से एक है, जिसमें फ्री विदेश यात्रा का मौका मिलता है।

  •    वैश्विक टीम वर्क और सांस्कृतिक विविधता का अनुभव।

  •    विदेशी मुद्रा में अच्छा वेतन।

इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस (ICCR) के अधिकारी

ICCR वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देता है। विदेशों में तैनात अधिकारी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं और विदेशी शिक्षण संस्थानों के साथ मजबूत साझेदारी बनाते हैं।

  •    भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विदेश यात्रा।

  •    दुनिया भर के सांस्कृतिक नेताओं के साथ काम करने का मौका।

पर्यटन मंत्रालय (Ministry of Tourism)

पर्यटन में करियर रोमांच और संतुष्टि दोनों देता है। यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन नौकरी है, जिन्हें घूमना और कहानियां सुनाना पसंद है। वे “अतुल्य भारत” को बढ़ावा देने और वैश्विक पर्यटन बैठकों में भाग लेने के लिए विभिन्न देशों की यात्रा करते हैं। अतुल्य भारत (Incredible India) 2002 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया अंतरराष्ट्रीय पर्यटन अभियान है।

  •    भारत और विदेश में खूबसूरत जगहों की यात्रा।

  •    पर्यटन बोर्डों में भारत की उपस्थिति दर्ज कराना।

  •    विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अभियान आयोजित करना।

ISRO या DRDO में वैज्ञानिक और शोधकर्ता

ISRO और DRDO जैसे संगठनों में वैज्ञानिकों को विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। उन्हें विदेशी अंतरिक्ष एजेंसियों और अनुसंधान केंद्रों का दौरा करना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य ट्रेनिंग और सम्मेलनों में भाग लेना होता है।

  •   देशों की यात्रा करना और वैश्विक विशेषज्ञों के साथ काम करना।

  •    वैश्विक स्तर पर पहचान मिलना।

इंडियन ट्रेड सर्विस (ITS) के अधिकारी

ITS अधिकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करते हैं। वे अंतरराष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं और व्यावसायिक कूटनीति में भाग लेते हैं। ITS अधिकारियों की मुख्य भूमिका है:

  •    अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में नीति निर्माण।

  •    व्यापार नीति का कार्यान्वयन।

इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस (IIS) के अधिकारी

IIS अधिकारी भारत सरकार के लिए मीडिया मैनेजर के रूप में काम करते हैं। पूरे भारत में पोस्टिंग के साथ-साथ, उन्हें प्रसार भारती के तहत कुछ विदेशी असाइनमेंट पर भी भेजा जा सकता है।

  •    अंतरराष्ट्रीय प्रेस कार्यक्रमों और सम्मेलनों में भाग लेना।

  •    दुनिया भर में भारत का संदेश पहुंचाना।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News