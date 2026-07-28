UGC NET Answer Key 2026: यूजीसी नेट आंसर की जल्द, पिछले वर्ष का ट्रेंड देखें

UGC NET Answer Key 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से यूजीसी नेट की प्रोविजनल आंसर की जल्द जारी की जाएगी। आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपनी रिस्पांस शीट और प्रश्न पत्र के साथ उत्तरों का मिलान कर सकेंगे। वहीं अपने संभावित अंकों का अनुमान भी लगा सकेंगे। प्रोविजनल आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट ugc.net.nic.in पर जारी की जाएगी।

एनटीए आपत्ति दर्ज कराने की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा। उम्मीदवार अपने एप्लिकेशन नंबर, जन्मतिथि या पासवर्ड की मदद से आंसर की डाउनलोड कर पाएंगे। पोर्टल पर रिस्पांस शीट, रिकॉर्डेड रिस्पांस, प्रश्न पत्र और सब्जेक्ट वाइज आंसर की भी उपलब्ध कराई जाएगी।

UGC NET June Answer Key 2026: यूजीसी नेट परीक्षा कब हुई?

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से यूजीसी नेट 2026 की परीक्षा का आयोजन 22 से 23 जून तक किया गया। जिसमें कुल 87 विषय शामिल रहे। कई परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी कारणों से 5 जुलाई को परीक्षा दोबारा आयोजित की गई थी। हालांकि, परीक्षा को खत्म हुए 26 दिनों से अधिक हो गए हैं और यूजीसी नेट आंसर की जारी नहीं की गई है। इसका इंतजार लाखों उम्मीदवार कर रहे हैं।