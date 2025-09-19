UP Board 10th Maths Syllabus 2025-26: यूपी बोर्ड गणित कक्षा 10 पाठ्यक्रम, डाउनलोड पीडीएफ

UP Board Class 10 Maths Syllabus 2025-26 in Hindi: उत्तर प्रदेश बोर्ड ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए कक्षा 10 गणित का नवीनतम पाठ्यक्रम अपनी आधिकारिक वेबसाइट UPMSP पर जारी कर दिया है। यह लेख गणित गद्य, गणित कविता और गणित व्याकरण के विकास का संक्षिप्त परिचय प्रदान करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गणित दुनिया भर में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है, जिसके लाखों वक्ता हैं, और यह भारतीय संस्कृति, इतिहास और परंपराओं के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। 2025-26 शैक्षणिक वर्ष के लिए यूपी बोर्ड गणित कक्षा 10 पाठ्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने और उसे पूरी तरह से समझने के लिए, इस लेख को पूरी तरह से पढ़ना अत्यधिक अनुशंसित है। इसके अतिरिक्त, आप इस पृष्ठ से मुफ्त पाठ्यक्रम पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, जो आगामी परीक्षाओं की तैयारी में आपकी सहायता करेगा। Check| UP Board Class 10 Syllabus 2025-26 (All Subjects)

UP Board Class 10 Maths Course Structure 2025-26 यहाँ शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित पाठ्यक्रम की विस्तृत संरचना दी गई है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को गणित के महत्वपूर्ण सिद्धांतों और अवधारणाओं को समझने में मदद करेगा। परीक्षा पैटर्न और अंक वितरण को ध्यान से देखें। इकाई (Unit) इकाई का नाम (Name of Unit) अंक (Marks) I संख्या पद्धति 05 II बीजगणित 18 III निर्देशांक ज्यामिति 05 IV ज्यामिति 10 V त्रिकोणमिति 12 VI मेन्सुरेशन 10 VII सांख्यिकी तथा प्रायिकता 10 योग 70 UP Board Class 10 Maths Syllabus 2025-26 परीक्षा 70 अंकों की होगी और शेष 30 अंक स्कूल स्तर पर मूल्यांकन के आधार पर होंगे। छात्र पाठ्यक्रम संरचना, अंक आवंटन और अन्य के बारे में विवरण प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट समझ और अधिक जानकारी के लिए संलग्न छवियों को देखें: