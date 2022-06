UP Board Result 2022: कल जारी होगा यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के परिणाम, इस Link से चेक करें अपना रिजल्ट

UP Board Result 2022: यूपी शिक्षा बोर्ड (UPMSP UP board 10th and 12th result ) कल यानी 18 जून, शनिवार को 10वीं और 12वीं परीक्षा के नतीजे (UP board 10th 12th class result) जारी करेगा. इसके लिए ताजा अपडेट यानी रिजल्ट तारीख की घोषणा आज (18 जून 2022) जारी कर दी गई है.

यूपी शिक्षा बोर्ड 10वीं के परिणाम दोपहर 02 बजे और 12वीं के परिणाम दोपहर 04 बजे जारी किए जाएंगे. परिणाम जारी होने के बाद, छात्र अपने रोल नंबर की सहायता से अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे. ​बता दें छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है. यूपी बोर्ड ने परीक्षा की तारीखें जारी कर दी हैं. कल यूपी बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं एवं 10वीं कक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे.

UPMSP UP Board 10th 12th Result 2022: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक

UP Board 10th Result 2022 Direct Link

UP Board 12th Result 2022 Direct Link

UP Board 10th Result 2022: उपस्थित छात्रों की संख्या

यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के लिए कुल 51,92,689 छात्रों ने पंजीकरण कराया था. हालांकि उपस्थित छात्रों की संख्या 47,75,749 थी.

UP Board 12th Result 2022: UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट्स

यूपी बोर्ड रिजल्ट (UP Board Result 2022), UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट्स upmsp.edu.in, upresults.nic.in एवं results.upmsp.edu.in पर जारी किए जाएंगे.

UP Board Result 2022: वेबसाइट क्रैश होने की आशंका

लाखों की संख्या में विद्यार्थी रिजल्ट की तारीख जानने हेतु लगातार यूपी बोर्ड की वेबसाइट को लगातार विजिट कर रहे हैं. आशंका जताई जा रही है कि परिणाम जारी होने के दिन यूपी बोर्ड की वेबसाइट क्रैश हो सकती है.

UP Board 10th 12th Result: कैसे रिजल्ट चेक करें

स्टेप 1: सबसे पहले छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं.

स्टेप 2: यहां होम पेज पर ही छात्र को 10वीं एवं 12वीं कक्षा के रिजल्ट का लिंक मिलेगा.

स्टेप 3: छात्र को लिंक पर क्लिक करने के बाद अपना विवरण दर्ज करना होगा.

स्टेप 4: इसके बाद छात्र का रिजल्ट खुल जाएगा.

स्टेप 5: इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं तथा प्रिंट ले सकते हैं.

UPMSP 10th Result 2022: यूपी में सबसे ज्यादा छात्र

बता दें यूपी बोर्ड की परीक्षाएं देश में अब तक की सबसे बड़ी बोर्ड परीक्षाएं हैं. पंजीकृत छात्रों की संख्या के मामले में इस साल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में लगभग 47 लाख उम्मीदवार उपस्थित हुए.

UPMSP 12th Result 2022: इतने लाख छात्रों ने पंजीकरण करवाया

यूपी बोर्ड ने करीब-करीब 51 लाख छात्रों को बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकरण किया था. इनमें से 27 लाख से ज्यादा छात्रों ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा दी थी. इन सभी छात्रों को बेसब्री से अपने परिणाम का इंतजार है, जो कल समाप्त हो जायेगा.