UP Board Result 2023: बस कुछ ही देर में आयेगा रिजल्ट, सबसे पहले देखने के लिए इन वेबसाइट्स को देखें

UP Board Class 10th 12th Result 2023: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) कक्षा 10वीं 12वीं का रिजल्ट ऑनलाइन घोषित करने जा रहा है. सभी छात्र इन वेबसाइट्स upmsp.edu.in, upresults.nic.in, results.upmsp.edu.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. लॉगिन विंडो में अपने रोल नंबर को दर्ज करके यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं, 12वीं 2023 परिणाम को देख सकते है.

इस वर्ष लगभग 58 लाख छात्र बोर्ड के परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कक्षा 10 में कुल 31 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था जबकि कक्षा 12 में, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम में 27,69,258 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था.

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा क्रमश: 16 फरवरी से 03 मार्च और 16 फरवरी से 04 मार्च तक आयोजित की गई थी.

वर्ष 2022 में, यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं, 12वीं का परिणाम 18 जून को दोपहर 2 और 4 बजे के बीच घोषित किया गया था. पिछले साल के आंकड़ों के अपडेट के अनुसार, 12वीं कक्षा में कुल 24,10,971 छात्र उपस्थित हुए थे. कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.33% रहा था.

यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं के रिजल्ट के लिए छात्र नीचे दिए गए वेबसाइटों को विजिट कर सकते है.

लगभग 58 लाख छात्र अपने UPMSP कक्षा 10वीं और 12वीं का परिणाम ऑनलाइन देख सकते हैं. संभावना है कि भारी ट्रैफ़िक के कारण ऑफिसियल वेबसाइट काम न करे. ऐसे में छात्र इन वेबसाइट्स पर भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं:

upmsp.edu.in

upresults.nic.in

results.upmsp.edu.in

up10.jagranjosh.com

up12.jagranjosh.com

UPMSP कक्षा 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे ऑनलाइन चेक किए जा सकते हैं. छात्र अपने रिजल्ट्स को नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके देख सकते है.

स्टेप 1: छात्र ऑफिसियल वेबसाइट upresults.nic.in या results.upmsp.edu.in विजिट करें

स्टेप 2: छात्र होमपेज पर यूपी हाई स्कूल या इंटर के रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें, जिसके बाद नया विंडो ओपन होगा

स्टेप 3: अगले पेज पर रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें

स्टेप 4: लॉगिन विंडो में, रोल नंबर दर्ज करें

स्टेप 5: इसे सबमिट करें और रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

स्टेप 6: अब छात्र मार्कशीट का प्रिंटआउट ले सकते है.

इन ऑफिसियल वेबसाइटों के अलावा यूपीएमएसपी 10वीं, 12वीं के रिजल्ट्स अन्य माध्यमों से भी देखा जा सकता है. स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट SMS के माध्यम से भी चेक कर सकते है. साथ ही, रिजल्ट चेक करने के लिए इस पेज पर एक सीधा लिंक भी दिया जाएगा जो की जल्द ही एक्टिव कर दिया जायेगा.

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं 2023 के रिजल्ट जल्द घोषित होने वाले हैं. छात्र अपने रिजल्ट डीजी लॉकर (DigiLocker) के माध्यम से डाउनलोड कर सकते है.

Uttar Pradesh Board of Secondary Education Class X and XII 2023 #Results are to be #announced soon. Students get your results through #DigiLocker.

DigiLocker wishes Good Luck for your results. #UPMSP #Comingsoon #UPBoardresult2023 pic.twitter.com/5IBIH9lNcK