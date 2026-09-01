[OUT] UP Home Guard PET Admit Card 2026: यूपी होम गार्ड PET परीक्षा एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड
UP Home Guard PET Admit Card 2026 Sarkari Result: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यूपी होम गार्ड भर्ती की PET परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
UP Home Guard PET Admit Card 2026 Official Website: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर यूपी होम गार्ड भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। इसकी परीक्षा दिनांक 08 सितंबर 2026 (मंगलवार) से दिनांक 16 सितंबर 2026 (बुधवार) तक आयोजित की जाएगी, जिसके माध्यम से कुल 41,424 रिक्त पदों को भरा जाना है। राजस्थान एपीओ की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
यूपी होम गार्ड की लिखित परीक्षा दिनांक 25 अप्रैल, 26 अप्रैल तथा 27 अप्रैल, 2026 को आयोजित की गई थी, जिसका रिजल्ट 28 जून 2026 को जारी किया गया था। इसकी डीवी/PST परीक्षा 13 जुलाई 2026 से 6 अगस्त 2026 तक आयोजित की गई थी और रिजल्ट 14 अगस्त 2026 को बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट जारी किया गया था।
UP Home Guard PET Admit Card 2026 Download
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि यूपी होम गार्ड PET परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
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यूपी होम गार्ड PET परीक्षा एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड लिंक
UP Home Guard PET Admit Card 2026 Date - हाइलाइट्स
यूपी होम गार्ड PET परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसकी एक कॉपी के साथ वैध आईडी कार्ड परीक्षा केंद्र पर लेकर जाएं। वैध आईडी कार्ड आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट शामिल है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें, ताकि टेक्निकल ग्लिच का सामना न करना पड़ें। एग्जाम से जुड़ी हाइलाइट्स के लिए आप नीचे टेबल में देख सकते हैं।
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विवरण
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जानकारी
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB)
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पद का नाम
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यूपी होम गार्ड
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रिक्त पदों की संख्या
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41,424
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परीक्षा का नाम
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यूपी होम गार्ड PET परीक्षा 2026
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परीक्षा की तिथि
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08 सितंबर 2026 (मंगलवार) से दिनांक 16 सितंबर 2026 (बुधवार) तक आयोजित
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एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
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01 सितंबर 2026
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एडमिट कार्ड डाउनलोड लॉग इन क्रेडेंशियल्स
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रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड
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ऑफिशियल वेबसाइट
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uppbpb.gov.in
UP Home Guard 2026 PET Admit Card Sarkari Result डाउनलोड कैसे करें?
यूपी होम गार्ड PET परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।
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होमपेज पर दिए गए "Notice / Release" या "UP Home Guard PET Admit Card 2026" से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
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इसके बाद आपके सामने एक नया लॉगिन पेज खुलेगा।
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रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
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Submit या Login बटन पर क्लिक करें।
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आपका यूपी होमगार्ड PET/PST एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।
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एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।
UP Home Guard 2026 PET Admit Card 2026 login में क्या-क्या डिटेल्स होती हैं?
यूपी होम गार्ड PET परीक्षा के एडमिट कार्ड में इन डिटेल्स को ध्यान से चेक करने की सलाह दी जाती है।
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अभ्यर्थी का पूरा नाम
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माता-पिता का नाम
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रोल नंबर
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एप्लीकेशन नंबर
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फोटो
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हस्ताक्षर
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परीक्षा की तिथि
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परीक्षा का समय
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रिपोर्टिंग टाइम
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परीक्षा केंद्र का नाम
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परीक्षा केंद्र का पता
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परीक्षा शहर का कोड
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अभ्यर्थी की जन्म तिथि
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महत्वपूर्ण निर्देश
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.