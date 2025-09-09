UP Police Home Guard Salary 2025: यूपी होम गार्ड की इन-हैंड सैलरी, स्ट्रक्चर, जॉब प्रोफाइल, भत्ते और फायदे

UP Police Home Guard Salary 2025: उत्तर प्रदेश होम गार्ड विभाग जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यूपी होम गार्ड भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। इस भर्ती के तहत लगभग 44,000 पदों की घोषणा होने की उम्मीद है। इस पद के लिए चुने गए Candidates को 20,200 रुपये मासिक वेतन के साथ-साथ कई तरह के भत्ते और लाभ भी मिलेंगे। इस पद की जिम्मेदारियों को समझने के लिए, यहां यूपी होम गार्ड की पूरी सैलरी स्ट्रक्चर, इन-हैंड वेतन और जॉब प्रोफाइल के बारे में जानें।

यूपी होम गार्ड की सैलरी कितनी होती है

होम गार्ड पदों के लिए चुने गए Candidates का वेतन उत्तर प्रदेश होम गार्ड विभाग तय करता है। उन्हें एक निश्चित मासिक वेतन के साथ-साथ DA, HRA, TA, चिकित्सा भत्ता, पेंशन, बीमा और जोखिम भत्ते जैसे कई लाभ भी मिलेंगे। उनका शुरुआती सालाना पैकेज 62,000 रुपये से लेकर 2,42,400 रुपये तक होगा।