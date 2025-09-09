UP Police Home Guard Salary 2025: यूपी होम गार्ड की इन-हैंड सैलरी, स्ट्रक्चर, जॉब प्रोफाइल, भत्ते और फायदे

UP Police Home Guard Salary 2025: उत्तर प्रदेश होम गार्ड विभाग जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यूपी होम गार्ड भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। इस भर्ती के तहत लगभग 44,000 पदों की घोषणा होने की उम्मीद है। इस पद के लिए चुने गए Candidates को 20,200 रुपये मासिक वेतन के साथ-साथ कई तरह के भत्ते और लाभ भी मिलेंगे। इस पद की जिम्मेदारियों को समझने के लिए, यहां यूपी होम गार्ड की पूरी सैलरी स्ट्रक्चर, इन-हैंड वेतन और जॉब प्रोफाइल के बारे में जानें।
यूपी होम गार्ड की सैलरी कितनी होती है
होम गार्ड पदों के लिए चुने गए Candidates का वेतन उत्तर प्रदेश होम गार्ड विभाग तय करता है। उन्हें एक निश्चित मासिक वेतन के साथ-साथ DA, HRA, TA, चिकित्सा भत्ता, पेंशन, बीमा और जोखिम भत्ते जैसे कई लाभ भी मिलेंगे। उनका शुरुआती सालाना पैकेज 62,000 रुपये से लेकर 2,42,400 रुपये तक होगा।
यूपी पुलिस होम गार्ड सैलरी 2025 का स्ट्रक्चर क्या है?
यूपी पुलिस होम गार्ड एक अच्छी सैलरी प्रदान करता है, जिसमें एक निश्चित वेतन के साथ-साथ HRA, DA, मेडिकल बीमा जैसे कई भत्ते भी शामिल होते हैं। पूरी सैलरी स्ट्रक्चर, ग्रेड पे और पे लेवल जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:
|
वेतन स्तर
|
3
|
वेतन पट्टा
|
मैट्रिक्स वेतन स्तर 7
|
ग्रेड पे
|
2000
|
वार्षिक वेतनमान
|
रु. 62,400 – 2,42,400/-
|
मूल वेतन
|
रु. 5,200/-
|
अधिकतम वेतन
|
रु. 20,200/-
उत्तर प्रदेश होम गार्ड के भत्ते और फायदे
यूपी होम गार्ड भर्ती के तहत चुने गए Candidates को उनके मूल वेतन के साथ निम्नलिखित भत्ते मिलने की उम्मीद है:
-
HRA
-
महंगाई भत्ता
-
आने-जाने का खर्च
-
चिकित्सा सुविधाएं
-
ड्यूटी के दौरान वाहन/निजी संपत्ति के नुकसान का मुआवजा
-
ग्रेच्युटी
-
मेन्स भत्ता
-
बोनस
-
नाइट शिफ्ट भत्ता
-
वर्दी धुलाई भत्ता
-
रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ, आदि।
UP Police Home Guard Job Profile: भूमिकाएं और जिम्मेदारियां
यूपी पुलिस होम गार्ड सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी जिम्मेदारियों में शामिल हैं:
- समाज में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करना।
- प्राकृतिक आपदाओं, महामारियों और हवाई हमलों जैसी आपातकालीन स्थितियों के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य लोगों की सहायता करना।
- यूपी पुलिस या राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करना।
- सरकार की समाज कल्याण योजनाओं में सहायता करना।
- जब सामान्य व्यवस्था बाधित हो या काम न कर रही हो, तब परिवहन, संचार, बिजली, पानी और अन्य जरूरी सेवाओं को चलाने में मदद करना।
8th Pay Commission: यूपी होमगार्ड को 8वें वेतन आयोग से क्या फायदा मिलेगा?
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद होम गार्ड की सैलरी बढ़ाई जा सकती है। इन सुझावों में सैलरी बढ़ाने, भत्तो में सुधार और सेवा के साथ - साथ बोनस भी मिलने की उम्मीद है। लंबे समय तक सेवा देने वाले होम गार्ड को भी फायदा मिलेगा।
