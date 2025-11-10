UP Police SI Cut off 2025: यूपी पुलिस SI कैटेगरी के अनुसार अनुमानित मार्क्स और रिजल्ट से जुड़े अपडेट्स देखें

उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में शामिल होने की इच्छा रखने वाले Candidates के लिए UP पुलिस SI ASI कट ऑफ 2025 की घोषणा Result के साथ की जाएगी। कट-ऑफ अंकों से ही यह तय होता है कि चयन प्रक्रिया के अगले चरण में कौन जाएगा। हर गंभीर उम्मीदवार के लिए संभावित कट-ऑफ के रुझानों, इसे प्रभावित करने वाले कारकों और कैटेगरी के अनुसार अंकों को समझना बहुत जरूरी है। इस लेख में UP पुलिस SI ASI कट ऑफ 2025, पिछले सालों के रुझान और इस साल के कट-ऑफ को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताया गया है। UP पुलिस SI ASI कट ऑफ 2025 UP पुलिस SI ASI कट ऑफ 2025 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा लिखित परीक्षा पूरी होने के बाद अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। कट-ऑफ अंक वे न्यूनतम अंक होते हैं, जो Candidates को चयन के अगले चरण में जाने के लिए हासिल करने होते हैं। अगले चरण में आमतौर पर दस्तावेजों की जांच और शारीरिक परीक्षण शामिल होते हैं।

UP पुलिस SI ASI संभावित कट ऑफ 2025 पिछले साल के ASI मिनिस्ट्रियल और ASIM UP विजिलेंस के आंकड़ों का विश्लेषण करके, हम इस साल के संभावित कट-ऑफ अंकों का अनुमान लगा सकते हैं। नीचे दी गई तालिका 2024 चक्र में देखे गए रुझानों और 2025 में प्रतिस्पर्धा के स्तर पर आधारित है। वर्ग अपेक्षित कट ऑफ 2025 (400 में से) सामान्य (यूआर/ओसी) 325 – 330 ईडब्ल्यूएस 315 – 320 अन्य पिछड़ा वर्ग 310 – 318 अनुसूचित जाति 290 – 300 अनुसूचित जनजाति 260 – 270 UP पुलिस SI ASI पिछले साल का कट ऑफ UP पुलिस SI ASI कट ऑफ 2025 को समझने के लिए, Candidates को पिछले सालों के आंकड़ों को देखना चाहिए। आधिकारिक Result (CEN-08/2024) के अनुसार, अलग-अलग कैटेगरी के लिए कट-ऑफ अंक इस प्रकार थे: वर्ग कट ऑफ अंक सामान्य (यूआर/ओसी) 323.4285 ईडब्ल्यूएस 312.8755 अन्य पिछड़ा वर्ग 316.7368 अनुसूचित जाति 296.2398 अनुसूचित जनजाति 263.0612