UP Police SI Cut off 2025: यूपी पुलिस SI कैटेगरी के अनुसार अनुमानित मार्क्स और रिजल्ट से जुड़े अपडेट्स देखें

उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में शामिल होने की इच्छा रखने वाले Candidates के लिए UP पुलिस SI ASI कट ऑफ 2025 की घोषणा Result के साथ की जाएगी। कट-ऑफ अंकों से ही यह तय होता है कि चयन प्रक्रिया के अगले चरण में कौन जाएगा। हर गंभीर उम्मीदवार के लिए संभावित कट-ऑफ के रुझानों, इसे प्रभावित करने वाले कारकों और कैटेगरी के अनुसार अंकों को समझना बहुत जरूरी है।
इस लेख में UP पुलिस SI ASI कट ऑफ 2025, पिछले सालों के रुझान और इस साल के कट-ऑफ को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताया गया है।
UP पुलिस SI ASI कट ऑफ 2025
UP पुलिस SI ASI कट ऑफ 2025 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा लिखित परीक्षा पूरी होने के बाद अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। कट-ऑफ अंक वे न्यूनतम अंक होते हैं, जो Candidates को चयन के अगले चरण में जाने के लिए हासिल करने होते हैं। अगले चरण में आमतौर पर दस्तावेजों की जांच और शारीरिक परीक्षण शामिल होते हैं।
UP पुलिस SI ASI संभावित कट ऑफ 2025
पिछले साल के ASI मिनिस्ट्रियल और ASIM UP विजिलेंस के आंकड़ों का विश्लेषण करके, हम इस साल के संभावित कट-ऑफ अंकों का अनुमान लगा सकते हैं। नीचे दी गई तालिका 2024 चक्र में देखे गए रुझानों और 2025 में प्रतिस्पर्धा के स्तर पर आधारित है।
|
वर्ग
|
अपेक्षित कट ऑफ 2025 (400 में से)
|
सामान्य (यूआर/ओसी)
|
325 – 330
|
ईडब्ल्यूएस
|
315 – 320
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
310 – 318
|
अनुसूचित जाति
|
290 – 300
|
अनुसूचित जनजाति
|
260 – 270
UP पुलिस SI ASI पिछले साल का कट ऑफ
UP पुलिस SI ASI कट ऑफ 2025 को समझने के लिए, Candidates को पिछले सालों के आंकड़ों को देखना चाहिए। आधिकारिक Result (CEN-08/2024) के अनुसार, अलग-अलग कैटेगरी के लिए कट-ऑफ अंक इस प्रकार थे:
|
वर्ग
|
कट ऑफ अंक
|
सामान्य (यूआर/ओसी)
|
323.4285
|
ईडब्ल्यूएस
|
312.8755
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
316.7368
|
अनुसूचित जाति
|
296.2398
|
अनुसूचित जनजाति
|
263.0612
UP पुलिस SI ASI कट ऑफ 2025 को प्रभावित करने वाले कारक
कई कारक इस बात को प्रभावित करते हैं कि UP पुलिस SI ASI कट ऑफ 2025 कैसे तय किया जाता है। कुछ मुख्य कारक इस प्रकार हैं:
- खाली पदों की कुल संख्या
- परीक्षा का कठिनाई स्तर
- आवेदकों की संख्या
- कैटेगरी के अनुसार आरक्षण
- पिछले साल के कट-ऑफ के रुझान
आधिकारिक UP पुलिस SI ASI कट ऑफ 2025 कैसे देखें?
Candidates अपना आधिकारिक UP पुलिस SI ASI कट ऑफ 2025 देखने के लिए इन आसान चरणों का पालन कर सकते हैं:
चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: upprpb.gov.in
चरण 2: "UP पुलिस SI/ASI Result 2025" के लिए नवीनतम सूचना लिंक पर क्लिक करें।
चरण 3: कैटेगरी के अनुसार कट-ऑफ अंकों वाली PDF डाउनलोड करें।
चरण 4: अपनी योग्यता की जांच करने के लिए अपने स्कोर की तुलना आधिकारिक कट-ऑफ से करें।
UP पुलिस SI ASI कट ऑफ 2025 के बाद क्या?
जो Candidates UP पुलिस SI ASI कट ऑफ 2025 को पूरा करेंगे, उन्हें भर्ती के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसमें आमतौर पर दस्तावेजों का सत्यापन और शारीरिक दक्षता परीक्षण शामिल होता है। कट-ऑफ से थोड़ा ज्यादा अंक लाना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि टाई-ब्रेकिंग और नॉर्मलाइजेशन के नियम अंतिम चयन पर असर डाल सकते हैं।
इसलिए, उम्मीदवारों को अपनी जगह पक्की करने के लिए सिर्फ कट-ऑफ तक पहुंचने का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे एक सुरक्षित अंतर से पार करना चाहिए।
