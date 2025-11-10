MAHA TET Hall Ticket 2025 Out
UP Police SI Cut off 2025: यूपी पुलिस SI कैटेगरी के अनुसार अनुमानित मार्क्स और रिजल्ट से जुड़े अपडेट्स देखें

By Priyanka Pal
Nov 10, 2025, 18:01 IST

UP पुलिस SI ASI कट ऑफ 2025 को UPPRPB द्वारा Result के साथ जारी किया जाएगा। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण इस साल कट-ऑफ में थोड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। परीक्षा का कठिनाई स्तर, खाली पदों की संख्या और आवेदन करने वाले Candidates की संख्या जैसे कई कारक इन अंकों को प्रभावित करते हैं। इस लेख में, Candidates संभावित कट-ऑफ, पिछले साल के आंकड़े और परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पा सकते हैं।

UP Police SI/ASI Cut off 2025
UP Police SI/ASI Cut off 2025

उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में शामिल होने की इच्छा रखने वाले Candidates के लिए UP पुलिस SI ASI कट ऑफ 2025 की घोषणा Result के साथ की जाएगी। कट-ऑफ अंकों से ही यह तय होता है कि चयन प्रक्रिया के अगले चरण में कौन जाएगा। हर गंभीर उम्मीदवार के लिए संभावित कट-ऑफ के रुझानों, इसे प्रभावित करने वाले कारकों और कैटेगरी के अनुसार अंकों को समझना बहुत जरूरी है।

इस लेख में UP पुलिस SI ASI कट ऑफ 2025, पिछले सालों के रुझान और इस साल के कट-ऑफ को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताया गया है।

UP पुलिस SI ASI कट ऑफ 2025

UP पुलिस SI ASI कट ऑफ 2025 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा लिखित परीक्षा पूरी होने के बाद अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। कट-ऑफ अंक वे न्यूनतम अंक होते हैं, जो Candidates को चयन के अगले चरण में जाने के लिए हासिल करने होते हैं। अगले चरण में आमतौर पर दस्तावेजों की जांच और शारीरिक परीक्षण शामिल होते हैं।

UP पुलिस SI ASI संभावित कट ऑफ 2025

पिछले साल के ASI मिनिस्ट्रियल और ASIM UP विजिलेंस के आंकड़ों का विश्लेषण करके, हम इस साल के संभावित कट-ऑफ अंकों का अनुमान लगा सकते हैं। नीचे दी गई तालिका 2024 चक्र में देखे गए रुझानों और 2025 में प्रतिस्पर्धा के स्तर पर आधारित है।

वर्ग

अपेक्षित कट ऑफ 2025 (400 में से)

सामान्य (यूआर/ओसी)

325 – 330

ईडब्ल्यूएस

315 – 320

अन्य पिछड़ा वर्ग

310 – 318

अनुसूचित जाति

290 – 300

अनुसूचित जनजाति

260 – 270

UP पुलिस SI ASI पिछले साल का कट ऑफ

UP पुलिस SI ASI कट ऑफ 2025 को समझने के लिए, Candidates को पिछले सालों के आंकड़ों को देखना चाहिए। आधिकारिक Result (CEN-08/2024) के अनुसार, अलग-अलग कैटेगरी के लिए कट-ऑफ अंक इस प्रकार थे:

वर्ग

कट ऑफ अंक

सामान्य (यूआर/ओसी)

323.4285

ईडब्ल्यूएस

312.8755

अन्य पिछड़ा वर्ग

316.7368

अनुसूचित जाति

296.2398

अनुसूचित जनजाति

263.0612

UP पुलिस SI ASI कट ऑफ 2025 को प्रभावित करने वाले कारक

कई कारक इस बात को प्रभावित करते हैं कि UP पुलिस SI ASI कट ऑफ 2025 कैसे तय किया जाता है। कुछ मुख्य कारक इस प्रकार हैं:

  • खाली पदों की कुल संख्या
  • परीक्षा का कठिनाई स्तर
  • आवेदकों की संख्या
  • कैटेगरी के अनुसार आरक्षण
  • पिछले साल के कट-ऑफ के रुझान

आधिकारिक UP पुलिस SI ASI कट ऑफ 2025 कैसे देखें?

Candidates अपना आधिकारिक UP पुलिस SI ASI कट ऑफ 2025 देखने के लिए इन आसान चरणों का पालन कर सकते हैं:

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: upprpb.gov.in

चरण 2: "UP पुलिस SI/ASI Result 2025" के लिए नवीनतम सूचना लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3: कैटेगरी के अनुसार कट-ऑफ अंकों वाली PDF डाउनलोड करें।

चरण 4: अपनी योग्यता की जांच करने के लिए अपने स्कोर की तुलना आधिकारिक कट-ऑफ से करें।

UP पुलिस SI ASI कट ऑफ 2025 के बाद क्या?

जो Candidates UP पुलिस SI ASI कट ऑफ 2025 को पूरा करेंगे, उन्हें भर्ती के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसमें आमतौर पर दस्तावेजों का सत्यापन और शारीरिक दक्षता परीक्षण शामिल होता है। कट-ऑफ से थोड़ा ज्यादा अंक लाना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि टाई-ब्रेकिंग और नॉर्मलाइजेशन के नियम अंतिम चयन पर असर डाल सकते हैं।

इसलिए, उम्मीदवारों को अपनी जगह पक्की करने के लिए सिर्फ कट-ऑफ तक पहुंचने का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे एक सुरक्षित अंतर से पार करना चाहिए।

UP Junior Aided Teacher Notification 2025 pdf

UP Home Guard Bharti 2025


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

