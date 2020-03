UPPSC BEO Admit Card 2020: यूपीपीएससी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा 2020 का एडमिट कार्ड uppsc.up.nic.in पर जारी

UPPSC BEO Admit Card 2020: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर (BEO) पदों पर भर्ती के लिए आयोजित किये जाने वाले प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. सभी उम्मीदवार, जिन्होंने UPPSC BEO Recruitment 2020 के लिए आवेदन किया है और जिनके आवेदन को अस्वीकार नहीं किया गया है, वे यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.uppsc.up.nic.in से UPPSC BEO Admit Card 2020 डाउनलोड कर सकते हैं.

UPPSC BEO एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना पंजीकरण नंबर, जन्म तिथि, जेंडर और वेरिफिकेशन कोड सबमिट करना होगा. UPPSC BEO एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक भी नीचे दिया गया है. उम्मीदवार नीचे दिए गये लिंक के माध्यम से यूपीपीएससी खंड शिक्षा अधिकारी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

उल्लेखनीय है कि UPPSC BEO परीक्षा 22 मार्च 2020 (रविवार) को सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक आगरा, प्रयागराज, आजमगढ़, बारीली, गोरखपुर, अयोध्या, गाज़ियाबाद, जौनपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, मेरठ, मुरादाबाद, रायबरेली, सीतापुर, वाराणसी और मथुरा सहित 18 केंद्रों पर आयोजित किया जाना है.

UPPSC BEO Prelims Exam 2020 में 300 अंकों के 300 प्रश्न होंगे, जिसमें सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, जनसंख्या, पारिस्थितिकी और शहरीकरण, विश्व भूगोल और भारतीय भूगोल और भारत की प्राकृतिक संसाधन, वर्तमान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं, तर्क और तर्क सहित सामान्य बुद्धिमत्ता, शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग व्यापार, उत्तर प्रदेश की सामाजिक परंपराओं के बारे में, कक्षा 10वीं स्तर तक प्राथमिक गणित (अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति) से प्रश्न शामिल रहेंगे.

UPPSC BEO एडमिट कार्ड डाउनलोड

UPPSC BEO परीक्षा सूचना

उम्मीदवार को टेस्ट के प्रश्नों को हल करने के लिए कुल समय 2 घंटे का समय दिया जायेगा. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंकों का एक तिहाई (0.33) काटा जाएगा.

परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने होंगे (SC / ST उम्मीदवारों के लिए 35%). प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवारों को UPPSC BEO Mains Exam 2020 के लिए बुलाया जाएगा.

UPPSC BEO एडमिट कार्ड 2020 कैसे डाउनलोड करें?

1. सबसे पहले उम्मीदवार UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं.

2.वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक “Click here to download Admit Card for BLOCK EDUCATION OFFICER (P) EXAM-2019 under advt. no. [A-4/E-1/2019]” पर क्लिक करें.

3. अपना विवरण दर्ज करें (जो यूपीपीएससी आवेदन पत्र में दर्ज किया गया है) और "डाउनलोड एडमिट कार्ड" बटन पर क्लिक करें.

4. UPPSC BEO हॉल टिकट डाउनलोड करें.

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के कुल 309 की भर्ती के लिए UPPSC BEO Prelims Exam 2020 का आयोजन किया जा रहा है.