UPSC CAPF Answer Key 2026: यूपीएससी असिस्टेंट कमांटेंड आंसर की upsc.gov.in जारी, पीडीएफ डाउनलोड लिंक
UPSC CAPF Answer Key 2026: यूपीएससी ने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की उत्तर कुंजी upsc.gov.in जारी कर दी है। 19 जुलाई के एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवार लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।
UPSC CAPF Answer Key 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम का आयोजन 19 जुलाई को किया था। एग्जाम कुल 349 रिक्त पदों भरने के लिए आयोजित किया गया था। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, उनके लिए आंसर की जारी कर दी गई है। जिसे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
आंसर की पीडीएफ फॉर्मेट में सेट वाइज जारी की गई है। जिसे उम्मीदवार आगे लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
UPSC CAPF AC Answer Key 2026: आंसर की जारी
UPSC की ओर से आंसर की 22 जुलाई को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई है। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य असिस्टेंट कमांडेंट के कुल 349 रिक्त पदों को भरना है। जिसमें बीएसएफ के 108, सीआरपीएफ के 106, आई टी बी पी के 12, एसएसबी के 53 और सी आई एस एफ के 70 पदों को भरना है।
UPSC CAPF AC Answer Key 2026: हाइलाइट्स
यूपीएएसी की ओर से CAPF AC भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 मार्च तक मांगे थे। जिसके बाद परीक्षा 19 जुलाई को आयोजित की गई। आंसर की से जुड़ी अन्य डिटेल्स नीचे दिए गए टेबल में देखें:
|
संचालन निकाय
|
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
|
परीक्षा का नाम
|
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट)
|
रिक्त पदों की संख्या
|
349
|
परीक्षा तिथि
|
19 जुलाई, 2026
|
आंसर की
|
22 जुलाई, 2026
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
upsconline.nic.in
UPSC CAPF Assistant Commandant Answer Key 2026 Download link
यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट लिखित परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक से सेट वाइज उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
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सेट वाइज आंसर की
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आंसर की डाउनलोड
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यूपीएससी सीएपीएफ एसी पेपर 1 सेट ए
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यूपीएससी सीएपीएफ एसी पेपर 1 सेट बी
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यूपीएससी सीएपीएफ एसी पेपर 1 सेट सी
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यूपीएससी सीएपीएफ एसी पेपर 1 सेट डी
UPSC CAPF AC Answer Key 2026: ऑनलाइन आंसर की कैसे डाउनलोड कैसे करें?
UPSC CAPF AC 2026 की उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो करें।
स्टेप 1 यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होमपेज पर जाएं, 'व्हाट्स न्यू' सेक्शन में जाएं।
स्टेप 3 अब UPSC CAPF AC Answer Key 2026 लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 4 स्क्रीन पर पीडीएफ फाइल सेट वाइज ओपन करें।
स्टेप 5 उत्तर कुंजी डाउनलोड करें और अपने उत्तरों का मिलान करें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.