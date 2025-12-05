UPSC EPFO Answer Key 2025: यूपीएससी ईपीएफओ उत्तर कुंजी upsc.gov.in पर जल्द, यहां मिलेगा रिस्पॉन्स शीट PDF

UPSC EPFO Answer Key 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर EPFO AO/EO और APFC परीक्षा 2025 की आधिकारिक उत्तर कुंजी (Answer Key) जारी करेगी। जिन उम्मीदवारों ने 30 नवंबर 2025 को आयोजित परीक्षा में भाग लिया था, वे उत्तर कुंजी डाउनलोड करके परीक्षा में अपने प्रर्दशन का आकलन कर सकेंगे।

UPSC EPFO 2025 परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग द्वारा जारी की जाने वाली Answer Key PDF और Response Sheet को ध्यान से चेक करें। इससे आप अपने सही और गलत उत्तरों की तुलना करके अपने अनुमानित स्कोर का पता लगा सकते हैं। साथ ही, यदि किसी प्रश्न या उत्तर में कोई गलती लगती है, तो UPSC उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज करने का मौका भी देगा। उत्तर कुंजी जारी होने के बाद, आयोग आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि और प्रक्रिया की जानकारी भी अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा।