UPSC NDA Answer Key 2025: संघ लोक सेवा आयोग ने 14 सितंबर, 2025 को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) 1 के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया है। आयोग जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट (GAT), दोनों पेपरों के लिए आधिकारिक आंसर की जारी करेगा। प्रोविजनल आंसर की से Candidates को अपने संभावित अंकों का अनुमान लगाने और सही जवाबों के जरिए अपने प्रदर्शन की जांच करने में मदद मिलेगी। आप UPSC की आधिकारिक वेबसाइट- upsc.gov.in के माध्यम से आंसर की डाउनलोड कर सकेंगे।
UPSC NDA 2 Answer Key 2025 Download Link
प्रोविजनल आंसर की UPSC द्वारा पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की जाएगी। आप इसे नीचे दिए गए लिंक से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं-
UPSC NDA 2 आंसर की 2025 लिंक (In-Active)
NDA 2 Answer Key 2025 की मुख्य बातें
NDA परीक्षा देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर साल में दो बार आयोजित की जाती है। लिखित परीक्षा में पास होने वाले Candidates SSB इंटरव्यू और अन्य राउंड में शामिल हो सकेंगे। नीचे मैथमेटिक्स और GAT के लिए NDA आंसर की से जुड़ी जरूरी बातें देखें।
|
आयोग का नाम
|
संघ लोक सेवा आयोग
|
परीक्षा का नाम
|
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा (NDA) 2 2024
|
UPSC NDA 1 परीक्षा की तारीख
|
14 सितंबर
|
परीक्षा का मोड
|
Offline
|
प्रश्नों का प्रकार
|
MCQs
|
विषय
|
मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट (GAT)
|
UPSC का आधिकारिक पोर्टल
|
upsc.gov.in
Official NDA 2 आंसर-की 2025 कैसे डाउनलोड करें?
Candidates आधिकारिक UPSC NDA 2 आंसर की डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
स्टेप 1: UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर "Examination" टैब पर जाएं।
स्टेप 3: ड्रॉपडाउन मेन्यू में से "Answer Keys" चुनें।
स्टेप 4: अब होम पेज पर "National Defence Academy and Naval Academy Examination" पर क्लिक करें।
स्टेप 5: मैथमेटिक्स और GAT, दोनों के लिए NDA 2 2025 आंसर की की फाइलें एक नई विंडो में खोलें।
स्टेप 6: PDF फाइलों को डाउनलोड करें और उन्हें भविष्य के लिए सेव कर लें।
