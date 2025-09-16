CG Vyapam Staff Nurse Admit Card 2025: छत्तीसगढ़ व्यापम स्टाफ नर्स एडमिट कार्ड जारी, vyapam.cgstate.gov.in से करें डाउनलोड

CG Vyapam Staff Nurse Admit Card 2025: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस एग्जाम में बैठने वाले हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड/हॉल टिक डाउनलोड कर सकते हैं।

इस लिखित परीक्षा का आयोजन 21 सितंबर 2025, रविवार को किया जाएगा। जिसके तहत स्टाफ नर्स के कुल 225 रिक्त पदों को भरा जाना है। भर्ती परीक्षा का आयोजन सिंगल शिफ्ट में सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक होगा।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिपोर्टिंग समय से पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचे। उन्हें अपना प्रिंटेड एडमिट कार्ड और एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ ले जाना अनिवार्य है। बिना एडमिट कार्ड के उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर में जाने की इजाजत नहीं है।

CG Vyapam Nursing Admit Card 2025: डायरेक्ट लिंक

इस भर्ती अभियान में रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर और एक अन्य जिले के रिक्त पद शामिल किए गए हैं। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 225 रिक्त पदों को भरा जाएगा। एग्जाम सेंटर में बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं: