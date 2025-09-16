RRB NTPC Answer Key 2025, Download Now!
Focus
Quick Links

CG Vyapam Staff Nurse Admit Card 2025: छत्तीसगढ़ व्यापम स्टाफ नर्स एडमिट कार्ड जारी, vyapam.cgstate.gov.in से करें डाउनलोड

By Priyanka Pal
Sep 16, 2025, 13:45 IST

CG Vyapam Staff Nurse Admit Card 2025: सीजी व्यापम स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का आयोजन 21 सितंबर को किया जाना है। जो उम्मीदवार इस एग्जाम में बैठने वाले हैं, वे नीचे लेख में दिए गए ऑफिशियल लिंक के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us
CG Vyapam Staff Nurse Admit Card 2025 link
CG Vyapam Staff Nurse Admit Card 2025 link

CG Vyapam Staff Nurse Admit Card 2025: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस एग्जाम में बैठने वाले हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड/हॉल टिक डाउनलोड कर सकते हैं। 

इस लिखित परीक्षा का आयोजन 21 सितंबर 2025, रविवार को किया जाएगा। जिसके तहत स्टाफ नर्स के कुल 225 रिक्त पदों को भरा जाना है। भर्ती परीक्षा का आयोजन सिंगल शिफ्ट में सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक होगा। 

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिपोर्टिंग समय से पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचे। उन्हें अपना प्रिंटेड एडमिट कार्ड और एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ ले जाना अनिवार्य है। बिना एडमिट कार्ड के उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर में जाने की इजाजत नहीं है। 

CG Vyapam Nursing Admit Card 2025: डायरेक्ट लिंक 

इस भर्ती अभियान में रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर और एक अन्य जिले के रिक्त पद शामिल किए गए हैं। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 225 रिक्त पदों को भरा जाएगा। एग्जाम सेंटर में बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

सीजी व्यापम स्टाफ नर्स एडमिट कार्ड 2025

डायरेक्ट लिंक  

CG Vyapam Staff Nurse Admit Card 2025: महत्वपूर्ण विवरण

नीचे टेबल में सीजी व्यापम स्टाफ नर्स एडमिट कार्ड भर्ती 2025 से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है, उम्मीदवार जिसकी जांच कर सकते हैं:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल 

पद का नाम 

स्टाफ नर्स

पदों की संख्या 

225 

एग्जाम डेट 

21 सितंबर 2025, रविवार 

एग्जाम टाइम 

सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:15

ऑफिशियल वेबसाइट 

vyapam.cgstate.gov.in

 Also Read: MP Police Constable Vacancy 2025: कांस्टेबल के 7,500 पदों के लिए आवेदन शुरू

Rajasthan 4th Grade Syllabus 2025

CG Vyapam Staff Nurse Admit Card 2025: एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें

नीचे टेबल में सीजी व्यापम स्टाफ नर्स भर्ती 2025 एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के स्टेप दिए गए हैं, उम्मीदवार इन्हें फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, Admit Card 2025 पर जाएं। 

स्टेप 3 स्टाफ नर्स पदों के लिए भर्ती परीक्षा (HSSN25) के लिए प्रवेश पत्र के लिंक पर जाएं।

स्टेप 4 अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें। 

स्टेप 5 अब सब्मिट बटन पर क्लिक करें। 

स्टेप 6 एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। 

स्टेप 7 उसे डाउनलोड कर प्रिंट आउट लेना ना भूलें।

CG Vyapam Nursing Exam 2025: मुख्य तिथियां

सीजी व्यापम स्टाफ नर्स भर्ती 2025 परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण नीचे टेबल में दिया गया है:

विवरण 

तिथियां 

सीजी स्टाफ नर्स 2025 आवेदन तिथि 

13 अगस्त, 2025

सीजी स्टाफ नर्स 2025 आवेदन की अंतिम तिथि 

3 सितंबर, 2025

करेक्शन फॉर्म भरने की तिथि 

4-6 सितंबर, 2025

सीजी व्यापम स्टाफ नर्स एडमिट कार्ड 2025

15 सितंबर, 2025

सीजी स्टाफ नर्स परीक्षा तिथि 

21 सितंबर, 2025

CG Vyapam Staff Nurse Admit Card 2025: एडमिट कार्ड में दर्ज विवरण

छत्तीसगढ़ व्यापम स्टाफ नर्स एडमिट कार्ड 2025 में शामिल निम्नलिखित विवरणों को देखें:

  • उम्मीदवार का नाम
  • उम्मीदवार की जन्म तिथि
  • अभिभावक का नाम
  • फोटो
  • हस्ताक्षर
  • परीक्षा तिथि और समय
  • परीक्षा केंद्र का नाम आदि। 

 

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News