UPSSSC AGTA Group C Exam City Slip OUT: यूपी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप-C सिटी स्लिप जारी, ये रहा Direct Link

UPSSSC AGTA Group C Exam City Slip 2026 OUT: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने आज 31 जुलाई को अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी (Agriculture Technical Assistant Group C) मुख्य परीक्षा (प्रा.अ.प.-2025/07) के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने परीक्षा जनपद की जानकारी डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने यह सुविधा अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र की अग्रिम जानकारी देने के लिए उपलब्ध कराई है। आयोग इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 2759 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति करेगा।

UPSSSC AGTA Group C Exam City Slip 2026 Link

आयोग ने विज्ञापन संख्या-06-परीक्षा/2026 के तहत आयोजित होने वाली प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी मुख्य परीक्षा (प्रा.अ.प.-2025)/07 के लिए परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना स्लिप लिंक upsssc.gov.in पर एक्टिव कर दिया है। अभ्यर्थी जो 9 अगस्त 2026 को होने वाली मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या इस लेख में नीचे उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपनी Exam City Slip डाउनलोड कर सकते हैं।