UPSSSC Assistant Statistical Officer Answer Key 2026: यूपीएसएसएससी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर उत्तर कुंजी जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

UPSSSC Assistant Statistical Officer Answer Key 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर (ASO)/असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर (ARO) की मेन्स परीक्षा की उत्तर कुंजी 2026 जारी कर दी है। इसकी परीक्षा दिनांक 26 जुलाई 2026 को सिंगल शिफ्ट में सुबह 10.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक हुई थी। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 1565 रिक्त पदों को भरा जाना है।

यूपी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं और उत्तर कुंजी के जरिए अपने उत्तरों का मिलान कर संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकेंगे। उम्मीदवार 02 अगस्त 2026 तक उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं।

UPSSSC Assistant Statistical Officer Answer Key 2026 PDF Download Link

यूपी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर/असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर परीक्षा का आयोजन सिंगल शिफ्ट में सुबह 10.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक हुई थी। परीक्षा ऑफलाइन मोड में (पेन और पेपर) आयोजित की गई थी। परीक्षा में कुल 100 प्रश्न आए थे और प्रश्न स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर एवं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उत्तर प्रदेश संबंधित जनरल नॉलेज से पूछे गए थे। उत्तर कुंजी डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर उपलब्ध होगा। आप नीचे टेबल में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं।