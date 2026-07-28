UPSSSC Excise Constable Eligibility Result 2026: यूपी कांस्टेबल रिजल्ट जारी, 32891 उम्मीदवार हुए शॉर्टलिस्ट
UP Excise Constable Eligibility Result 2026: यूपीएसएसएससी आबकारी सिपाही का रिजल्ट 28 जुलाई को जारी कर दिया गया है। शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवार अपना स्कोर लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से चेक कर सकते हैं।
UPSSSC Excise Constable Eligibility Result 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने आबकारी सिपाही का पीईटी स्कोर जारी कर दिया है। संबंधित भर्ती अभियान का उद्देश्य यूपी आबकारी के कुल 820 पदों को भरना है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 4 जून से मांगे गए और 24 जून तक समाप्त किए गए थे। जिसमें कुल 32891 उम्मीदवारों को मेन्स परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।
ये भी देखें: यूपी पुलिस कांस्टेबल मेरिट लिस्ट जारी
UPSSSC Excise Constable Eligibility Result 2026: रिजल्ट जारी
इस भर्ती के तहत कुल 722 रिक्तियां घोषित की गई हैं और परिणाम के आधार पर उम्मीदवार अगले चरण में पहुंचेंगे। लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार परिणाम घोषित होते ही अपना परिणाम ऑनलाइन देख सकते हैं। परिणाम में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर शामिल होंगे। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
UPSSSC Excise Constable Eligibility Result 2026: कट ऑफ
यूपीएसएसएससी आबकारी कांस्टेबल जनरल श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कट-आफ 69.13 और अनुसूचित जाति के लिए कट-आफ 66.80 अंक व अनुसूचित जनजाति श्रेणी हेतु कट-आफ 52.86 अंक निर्धारित हुआ है।
यहां क्लिक करें - यूपीएसएसएससी आबकारी कांस्टेबल पीईटी रिजल्ट 2026
UPSSSC Excise Constable Eligibility Result 2026: अंकों की गणना कैसे करें?
उम्मीदवारों को अंकन योजना जानने के लिए यूपीएसएसएससी द्वारा आधिकारिक तौर पर जारी किए गए आबकारी कांस्टेबल परीक्षा पैटर्न का अध्ययन अवश्य करना चाहिए । यूपीएसएसएससी द्वारा जारी आधिकारिक भर्ती अधिसूचना में आबकारी कांस्टेबल परीक्षा पैटर्न और अंकन योजना का विवरण दिया गया है।
अंकन योजना और यूपीएसएसएससी आबकारी कांस्टेबल उत्तर कुंजी 2026 की सहायता से उम्मीदवारों के लिए परीक्षा में अपना संभावित स्कोर निर्धारित करना आसान होगा। अंकन योजना के महत्वपूर्ण विवरण इस प्रकार हैं:-
-
यह परीक्षा 90 अंकों के लिए आयोजित की जाती है।
-
परीक्षा में कुल 90 प्रश्न पूछे जाते हैं।
-
प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है।
-
परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग से संबंधित विवरण अभी तक आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नहीं किए गए हैं।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.