UPSSSC JE Final Answer Key 2026: यूपीएसएसएससी जेई फाइनल उत्तर कुंजी upsssc.gov.in जारी, पीडीएफ डाउनलोड करें
UPSSSC JE Final Answer Key 2026: यूपीएसएसएससी ने जूनियर इंजीनियर मेन्स आंसर-की जारी जारी कर दी है। उम्मीदवार लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।
UPSSSC JE Final Answer Key 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने जेई मेन्स एग्जाम की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। विज्ञापन संख्या 08-परीक्षा/2024 के तहत जूनियर इंजीनियर लिखित परीक्षा का आयोजन 3 मई को किया गया था। इसमें कुल जेई (सिविल) के कुल 4612 रिक्त पदों को भरा जाना है। उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
जिन उम्मीदवारों ने लिखित भर्ती परीक्षा में भाग लिया था, वे लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।
UPSSSC JE Final Answer Key 2026: फाइनल उत्तर कुंजी जारी
यूपीएसएसएससी की ओर से जेई (सिविल) परीक्षा का आयोजन 3 मई, 2026 को किया गया था। जिसके अगले दिन ही 4 मई को प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी। विज्ञापन संख्या 08-परीक्षा/2024 के तहत अब फाइनल आंसर की जारी की गई है। जिसे उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी के माध्यम से उत्तरों का मिलान करने और संभावित अंक का अनुमान लगाने में मदद मिलती है।
UPSSSC JE Civil Answer Key 2026: हाइलाइट्स
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर (सिविल) आंसर की उन उम्मीदवारों के लिए जारी की है, जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया था। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिया गया टेबल देख सकते हैं।
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भर्ती संगठन
|
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC)
|
पोस्ट
|
जूनियर इंजीनियर (सिविल)
|
पदों की संख्या
|
4612
|
परीक्षा का नाम
|
मेन्स एग्जाम 2026
|
परीक्षा तिथि
|
3 मई, 2026
|
उत्तर कुंजी जारी होने की तिथि
|
20 जुलाई, 2026 (जारी)
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
https://upsssc.gov.in/
UPSSSC JE Final Answer Key 2026: डाउनलोड लिंक
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर (UPSSSC) सिविल फाइनल आंसर-की 20 जुलाई को जारी की गई है। जिसे उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
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यूपीएसएसएससी जेई फाइनल आंसर की 2026
UPSSSC JE Final Answer Key 2026: ऑनलाइन आंसर की कैसे डाउनलोड करें?
यूपीएसएसएससी जेई फाइनल आंसर-की नीचे दिए गए सिंपल स्टेप से डाउनलोड करें।
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट https://upsssc.gov.in/ पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, विज्ञापन संख्या 08-परीक्षा/2024 पर क्लिक करें।
स्टेप 3 अब पीडीएफ आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 4 फाइनल आंसर-की पीडीएफ डाउनलोड करें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.