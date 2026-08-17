UPSSSC Lower PCS Admit Card 2026: यूपी लोअर पीसीएस एडमिट कार्ड कब आएगा?, ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

UPSSSC Lower PCS Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा (स्नातक स्तरीय) मुख्य परीक्षा 2026 से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है। आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार मुख्य परीक्षा 23 अगस्त 2026 को की जानी है। हालांकि, उपलब्ध आधिकारिक सूचना में एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि नहीं बताई गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश पत्र जारी करने के संबंध में उम्मीदवारों को अलग से ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। UP Lower PCS Admit Card 2026 हाइलाइट्स UPSSSC लोअर PCS सिटी स्लिप 2026 14 अगस्त 2026 को जारी हो चुकी है। अब उम्मीदवार एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद इसे UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। परीक्षा से जुड़ी अन्य जानकारी नीचे दी गई तालिका में देखें। परीक्षा का नाम UPSSSC लोअर PCS मुख्य परीक्षा 2026 आयोजक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) सिटी स्लिप 14 अगस्त 2026 एडमिट कार्ड जल्द परीक्षा तिथि 23 अगस्त 2026 परीक्षा समय सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in

UPSSSC लोअर पीसीएस परीक्षा 2026 की तिथि क्या है? आयोग के विज्ञापन संख्या 07-परीक्षा/2026 के तहत सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा (स्नातक स्तरीय) मुख्य परीक्षा (प्रा.अ.प.-2025)/08 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के पदों के लिए मुख्य परीक्षा 23 अगस्त 2026 को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। UPSSSC लोअर पीसीएस एडमिट कार्ड 2026 कब आएगा? अभी आयोग की सूचना में UPSSSC Lower PCS मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख नहीं बताई गई है। आयोग ने कहा है कि एडमिट कार्ड जारी होने की जानकारी अलग से वेबसाइट पर दी जाएगी। उम्मीद है कि आयोग परीक्षा से करीब 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। अभ्यर्थी एडमिट कार्ड से जुड़ी अपडेट के लिए upsssc.gov.in पर नज़र रखें। UPSSSC Lower PCS Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें? एडमिट कार्ड जारी होने के बाद अभ्यर्थी नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से इसे डाउनलोड कर सकेंगे: