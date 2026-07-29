UPSSSC Pharmacist Result 2026: यूपी फार्मासिस्ट रिजल्ट जारी, 2678 उम्मीदवार मेन्स के लिए शॉर्टलिस्ट
UPSSSC Pharmacist Result 2026: यूपीएसएसएससी की ओर से फार्मासिस्ट रिजल्ट upsssc.gov.in जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
UPSSSC Pharmacist Result 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ने भेषिक आयुर्वेदिक का रिजल्ट जारी किया है। यूपी फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक 2024 आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर 28 जुलाई को जारी किया गया है। यूपीएसएसएससी का उद्देश्य यूपी फार्मासिस्ट के कुल 1002 रिक्त पदों को भरना है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 मार्च, 2024 को पूरी की गई थी। आयोग ने उम्मीदवारों के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर 2678 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया है।
UPSSSC Pharmacist Result 2026: रिजल्ट जारी
आयोग के विज्ञापन संख्या-01-परीक्षा/2024 के तहत रिजल्ट 28 जुलाई को जारी किया गया है। इसमें जनरल के 448, ईडब्ल्यूएस के 100, ओबीसी के 126, एससी के 291 और एसटी के 37 पद शामिल हैं। रिजल्ट देखने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें। मेन्स एग्जाम के लिए चयनित होने वाले उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण यानी मेन्स एग्जाम में शामिल होना होगा।
यहां क्लिक करें - यूपी फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक रिजल्ट 2026
UPSSSC Pharmacist Result 2026: हाइलाइट्स
यूपीएसएसएससी फॉर्मासिस्ट मेन्स एग्जाम 2024 के लिए परीक्षा तिथि और प्रवेश पत्र आयोग वेबसाइट पर उपलब्ध करा देगा। परिणामों से जुड़े हाइलाइट्स उम्मीदवार नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं।
|
रिजल्ट
|
यूपी फॉर्मासिस्ट
|
भर्ती प्राधिकरण
|
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC)
|
विज्ञापन संख्या
|
01-परीक्षा/2024
|
पदों की संख्या
|
1002
|
रिजल्ट डेट
|
28 जुलाई, 2026 (जारी)
|
शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स
|
2678
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
upsssc.gov.in
UPSSSC Pharmacist Result 2026 ऑनलाइन कैसे चेक करें?
ऑनलाइन रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो कर सकते हैं।
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, UPSSSC Pharmacist Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3 अब लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें।
स्टेप 4 लॉगिन करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 5 प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
उम्मीदवारों को फार्मासिस्ट मेन्स एग्जाम से जुड़े हर लेटेस्ट अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.