UPSSSC VDO Syllabus 2023: वीडीओ परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर, यहां देखें लेटेस्ट सिलेबस, एग्जाम पैटर्न के साथ सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें

जनरल इंटेलिजेंस

अंकगणितीय तर्क पजल Direction Sense Test Data Sufficiency Logical Venn Diagrams Logical Sequence of Words Inserting The Missing Character Analogy Statement – Arguments कोडिंग- डिकोडिंग Number, Ranking & Time Sequence Situation Reaction Test Deriving Conclusions from Passages Statement – Conclusions Alpha-Numeric Sequence Puzzle Clocks & Calendars अल्फाबेट टेस्ट सीरीज