IAS Arti Dogra: अपने हौसलों को ऊंचा रखने वाली IAS आरती डोगरा की सक्सेस स्टोरी

IAS Arti Dogra: आरती डोगरा 2006 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं। उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में UPSC CSE परीक्षा पास की और उन्हें राजस्थान कैडर मिला। चुनौतियों के बावजूद, वे हमेशा अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहीं। लगभग दो दशकों के अपने करियर में उन्होंने कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। आइए, यहां उनके सफर के बारे में जानते हैं।

आरती का जन्म देहरादून में हुआ था और उनके माता-पिता ने एक अहम भूमिका निभाई। उनके पिता कर्नल राजेंद्र डोगरा हैं और उनकी मां कुमकुम डोगरा एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं। उन्होंने डॉक्टरों की उस सलाह को मानने से इनकार कर दिया, जिसमें आरती को एक विशेष स्कूल में भेजने के लिए कहा गया था। इसके बजाय, उन्होंने आरती का दाखिला एक सामान्य स्कूल में ही करवाया।

आरती डोगरा की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आरती का शैक्षिक सफर उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है, जो शारीरिक चुनौतियों के कारण जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई देहरादून के वेल्हम गर्ल्स स्कूल से की और बहुत अच्छे अंकों के साथ अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। आरती ने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया, जहां उन्होंने अपनी क्षमताओं को निखारा और अपनी बौद्धिक योग्यता को विकसित किया।