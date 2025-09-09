Deepesh Kumari Success Story: पिता बेचते हैं पकोड़े, बेटी ने मेहनत कर IAS का मुकाम किया हासिल

IAS Deepesh Kumari: IAS अधिकारी दीपेश कुमारी ने 2021 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा (CSE) पास की है। उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 93 हासिल की। उनके पिता एक हाथगाड़ी पर पकौड़े बेचते हैं और परिवार में कमाई का यही एकमात्र जरिया हैं। उन्होंने अपनी बेटी को जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए पढ़ाई में पूरा सहयोग दिया। उनकी यात्रा कई लोगों के लिए एक मिसाल है कि "जहां चाह, वहां राह"। जो उम्मीदवार पैसों की कमी जैसी जीवन की बाधाओं के कारण निराश हो जाते हैं, उन्हें दीपेश की कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। इस कहानी से उन्हें पता चलेगा कि आर्थिक तंगी के बावजूद, उन्होंने कैसे इतने कम समय में इतनी अच्छी रैंक के साथ यह परीक्षा पास की।

दीपेश कुमारी IAS

दीपेश राजस्थान के भरतपुर के एक छोटे से गांव की रहने वाली हैं। उनके परिवार में 7 सदस्य हैं, जिनमें उनके माता-पिता और 5 भाई-बहन शामिल हैं। उनके पिता, गोविंद कुमार, परिवार में अकेले कमाने वाले हैं और एक ठेले पर पकौड़े बेचते हैं। वे पिछले 25 सालों से यह काम कर रहे हैं और अपने परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। वे हमेशा से पढ़ाई के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं और उन्होंने दीपेश की पढ़ाई में हमेशा उनका साथ दिया।