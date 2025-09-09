Deepesh Kumari Success Story: पिता बेचते हैं पकोड़े, बेटी ने मेहनत कर IAS का मुकाम किया हासिल

IAS Deepesh Kumari: IAS अधिकारी दीपेश कुमारी ने 2021 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा (CSE) पास की है। उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 93 हासिल की। उनके पिता एक हाथगाड़ी पर पकौड़े बेचते हैं और परिवार में कमाई का यही एकमात्र जरिया हैं। उन्होंने अपनी बेटी को जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए पढ़ाई में पूरा सहयोग दिया। उनकी यात्रा कई लोगों के लिए एक मिसाल है कि "जहां चाह, वहां राह"। जो उम्मीदवार पैसों की कमी जैसी जीवन की बाधाओं के कारण निराश हो जाते हैं, उन्हें दीपेश की कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। इस कहानी से उन्हें पता चलेगा कि आर्थिक तंगी के बावजूद, उन्होंने कैसे इतने कम समय में इतनी अच्छी रैंक के साथ यह परीक्षा पास की।
दीपेश कुमारी IAS
दीपेश राजस्थान के भरतपुर के एक छोटे से गांव की रहने वाली हैं। उनके परिवार में 7 सदस्य हैं, जिनमें उनके माता-पिता और 5 भाई-बहन शामिल हैं। उनके पिता, गोविंद कुमार, परिवार में अकेले कमाने वाले हैं और एक ठेले पर पकौड़े बेचते हैं। वे पिछले 25 सालों से यह काम कर रहे हैं और अपने परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। वे हमेशा से पढ़ाई के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं और उन्होंने दीपेश की पढ़ाई में हमेशा उनका साथ दिया।
दीपेश की एजुकेशन
दीपेश ने अपनी स्कूली पढ़ाई शिशु आदर्श विद्या मंदिर से पूरी की। उन्होंने 10वीं कक्षा में 98 प्रतिशत और 12वीं कक्षा में 89 प्रतिशत अंक हासिल किए। इसके बाद, उन्होंने जोधपुर के MBM इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में B.Tech किया। फिर उन्होंने IIT बॉम्बे से M.Tech की पढ़ाई पूरी की।
दीपेश का IAS का सफर
M.Tech पूरा करने के बाद दीपेश ने एक साल तक प्राइवेट नौकरी की। इसके बाद उन्होंने देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा, यानी UPSC CSE की तैयारी के लिए नौकरी छोड़ दी। उन्होंने 2020 में अपना पहला प्रयास दिया, लेकिन वे इसे पास नहीं कर पाईं। इस असफलता के बाद वे निराश नहीं हुईं और उन्होंने और भी ज्यादा लगन और मेहनत से परीक्षा की तैयारी जारी रखी। साल 2021 में वे अपने दूसरे प्रयास में सफल रहीं और उन्होंने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 93 के साथ परीक्षा पास की। EWS कैटेगरी में उन्होंने AIR 4 हासिल की।
ट्रेनिंग पूरी करने के बाद, उन्हें झारखंड कैडर मिला। उन्हें सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया।
