Female Pilots: लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को उड़ाती नजर आयेंगी वायुसेना की महिला पायलट, जानें क्या है पूरी योजना?

Light Combat Helicopter fleet: भारतीय वायुसेना ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बेड़े में महिला पायलट को शामिल करने का निर्णय लिया है. भारतीय वायु सेना में महिला पायलटो की पहुँच को आगे बढ़ाते हुए उन्हें हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के बेड़े में शामिल किया गया है. अब ये महिला पायलट प्रचंड जैसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को उड़ा सकेंगी.

इस पहल को वायुसेना में महिलाओं के लिए एक बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है. 'प्रचंड' लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को हाल ही में वायुसेना में शामिल किया गया है. महिला पायलट अभी वायुसेना में ध्रुव और अन्य हेलीकॉप्टर उड़ा रही हैं. अब उनकी जिम्मेदारी बढाई जा रही है.

