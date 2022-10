Tata-Airbus Project: एयरबस C-295 विमान का निर्माण गुजरात में किया जाएगा, जानें एयरबस C-295 विमान के बारें में

Tata-Airbus Project: यूरोप की प्रमुख विमानन कंपनी एयरबस (Airbus) और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स (TASL) गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायु सेना (IAF) के लिए C-295 परिवहन विमान का निर्माण करेंगी. सितंबर 2021 में, भारत ने वायु सेना के पुराने एवरो-748 विमानों को बदलने के लिए एयरबस से ₹21,000 करोड़ का सौदा किया था.

पीएम मोदी 30 अक्टूबर को वडोदरा में C-295 परिवहन विमान के निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखेंगे जो भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा. सितंबर 2026 में गुजरात में निर्मित पहले विमान के आने की सम्भावना जताई जा रही है.

C-295 transport aircraft for the Indian Air Force to be manufactured by Tata-Airbus at Vadodara in Gujarat: Defence Officials pic.twitter.com/0txKqTlDIX