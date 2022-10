ISSF: राइफल/पिस्टल वर्ल्ड चैंपियनशिप काहिरा में संपन्न, जानें भारत ने कुल कितने पदक जीते?

ISSF World Championships 2022: राइफल/पिस्टल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में भारत शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 34 पदक जीते है और मेडल लिस्ट में दूसरे स्थान पर रहा. भारत के निशानेबाजों ने 12 गोल्ड, 09 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किये है. राइफल/पिस्टल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 मिस्र की राजधानी काहिरा में आयोजित की गयी थी.

इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में चीन 27 गोल्ड मेडल सहित 58 मेडल के साथ टॉप पर रहा. तीसरे और चौथे स्थान पर क्रमशः नार्वे और जर्मनी थे. इससे पहले यह प्रतियोगिता वर्ष 2018 में दक्षिण कोरिया में आयोजित की गयी थी.

🇮🇳 finish 2nd at the World 🔫 Championship with a total of 34 🏅 including 12 🥇🥰



An inspired performance by Indian shooters in Cairo to make the country proud 🙌



Congratulations to the entire contingent! pic.twitter.com/OuX1InPcQK