अनाहत सिंह ने अंडर-15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश टाइटल जीता, दो ख़िताब जीतने वाली दूसरी भारतीय बनी

British Junior Open title: भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह (Anahat Singh) ने प्रतिष्ठित अंडर-15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश (British Junior open) का टाइटल जीत लिया है. ब्रिटिश जूनियर ओपन में यह उनका तीसरा फाइनल था.

अनाहत सिंह ने फाइनल मैच में मिस्र की सोहेला हजेम (Sohaila Hazem) को 3-1 से हराकर यह टाइटल अपने नाम किया है. ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का आयोजन बर्मिंघम, इंग्लैंड में किया गया था.

क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मलेशिया की हरलीन टैन को 3-0 से हराया था, सेमीफाइनल में, अनाहत ने मिस्र की मलक समीर (Malak Samir) को केवल 18 मिनट में 11-5, 11-4, 11-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था.

ब्रिटिश जूनियर स्क्वैश ओपन हर साल जनवरी में आयोजित किया जाता है. इस वर्ष, यह COVID-19 के कारण दो वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित किया गया था.

Super well done! So very proud of this girl. Still a long way to go but moving in the right direction!!! @indiasquash @Media_SAI https://t.co/rbM6cdfMPt