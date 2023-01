NGHM: नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कैबिनेट की मंजूरी, यहाँ देंखे हाइलाइट्स

National Green Hydrogen Mission: पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी गयी. इस ग्रीन प्रोजेक्ट का इनिशियल आउटले (प्रारंभिक परिव्यय) 19,744 करोड़ रुपये का है.

इस बजट (19,744 करोड़ रुपये) को नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग-अलग से आवंटित किया गया है. इस मिशन का उद्देश्य भारत को एनर्जी फील्ड में आत्मनिर्भर बनने और इकॉनमी में सहयोग करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में कार्बन इमिशन को कम करना है.

