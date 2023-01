Current Affairs Daily Hindi Quiz: 13 January 2023 - सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली, रिवर क्रूज-एमवी गंगा विलास, रवि कुमार

मशहूर अमेरिकी सिंगर और सॉन्गराइटर का लिसा मैरी प्रेस्ली (Lisa Marie Presley) का 54 वर्ष की उम्र में आकस्मिक निधन हो गया है. लिसा मैरी, दिवंगत अमेरिकी सिंगर, और म्यूजिशियन एल्विस प्रेस्ली (Elvis Presley) और अभिनेत्री प्रिसिला प्रेस्ली (Priscilla Presley) की इकलौती संतान थी. वर्ष 1994 में लिसा मैरी ने दिवंगत पॉप सिंगर माइकल जैक्सन से शादी की थी. हालांकि, बाद में उनका तलाक हो गया था. लिसा मैरी प्रेस्ली ने वर्ष 2003 में अपने डेब्यू एल्बम 'टू व्हॉट इट मे कंसर्न' (To Whom It May Concern) से अपने करियर की शुरुआत की थी.

