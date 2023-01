Australian Open 2023: नोवाक जोकोविच बने ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन, राफेल नडाल की कर ली बराबरी

Australian Open 2023: किंग ऑफ मेलबर्न और स्टार टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है. उन्होंने फाइनल मैच में ग्रीक खिलाड़ी स्टेफानोस सिटसिपास (Stefanos Tsitsipas) को हराकर यह टाइटल अपने नाम कर लिया.

सर्बियाई के इस स्टार खिलाड़ी ने फाइनल मुकाबला 6-3 7-6(4) 7-6(5) के स्कोर लाइन से जीता. यह उनका 22वां ग्रैंड स्लैम ख़िताब था. फाइनल के दौरान उन्होंने मैच पर मजबूत पकड़ बनाये रखी थी.

वही जोकोविच के खिलाफ हारने वाले 24 साल के सिटसिपास को अभी भी अपने पहले ग्रैंड स्लैम टाइटल का इंतजार है. इससे पूर्व वह वर्ष 2021 के फ्रेंच ओपन फाइनल में हारे थे.

An astounding 10th #AusOpen title, a remarkable 22nd Grand Slam crown, an outrageous 374th week as the world No.1 - the numbers behind @DjokerNole's #AO23 triumph are head-spinning.



And he's not finished yet...