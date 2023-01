Hockey World Cup 2023: जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर तीसरी बार जीता टाइटल, जानें कैसा रहा भारत का प्रदर्शन

Men's FIH Hockey World Cup 2023: भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर तीसरी बार हॉकी वर्ल्ड चैंपियन बन गया है.

इस रोमांचक फाइनल में दोनों टीमें निर्धारित समय तक 3-3 के गोल के साथ बराबरी पर थी. फिर यह मैच पेनल्टी शूट आउट में गया जिसमें जर्मनी ने अपना प्रभाव दिखाते हुए में 5-4 से जीत दर्ज की. जर्मनी के निकलास वेलेन प्लेयर ऑफ़ द मैच चुने गए.

इससे पहले जर्मनी ने यह ख़िताब वर्ष 2002 और 2006 में जीता था. यह उसका तीसरा खिताब था. पिछले दोनों फाइनल में जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था.

The final day of action at the #HWC2023 produced stellar action and two more remarkable turnarounds as comeback kings Germany overcame a 2-goal deficit to defeat defending champions Belgium, while Netherlands won bronze by defeating Australia.



