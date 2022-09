India’s Q1 GDP Growth Report: चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP 13.5% की दर से बढ़ी

India’s Q1 GDP Growth Report: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 36.85 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया है. जो 2021-22 की पहली तिमाही में 32.46 लाख करोड़ थी. पहली तिमाही (2021-22) के 20.1 प्रतिशत की तुलना में इस बार 13.5 प्रतिशत से वृद्धि की है. मंत्रालय ने स्थिर (2022-23) और वर्तमान मूल्य दोनों पर 2022-23 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के लिए GDP के अनुमानों को जारी किया है जो राष्ट्रीय लेखा के जारी कलैण्डर के अनुसार है.

2022-23 की पहली तिमाही में नॉमिनल GDP या GDP 2021-22 की पहली तिमाही में ₹ 51.27 लाख करोड़ के मुकाबले ₹ 64.95 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो 2021-22 की पहली तिमाही के 32.4 % की तुलना में 26.7 % की वृद्धि दर्शाता है.

सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों की समीक्षा कर रहे विश्लेषकों और अर्थशास्त्रियों के अनुसार, सभी प्रमुख क्षेत्रों ने वित्त वर्ष 23 की पहली तिमाही के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है. कई विशेषज्ञों ने पिछली तिमाही (जनवरी-फरवरी-मार्च 2022) की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की संख्या में महत्वपूर्ण उछाल के लिए निजी खपत में तेजी को जिम्मेदार ठहराया है. इसके अलावा, कई अन्य क्षेत्र जो महामारी के प्रभाव से जूझ रहे थे, उनमें भी गिरावट COVID-19 आशंकाओं के बीच ठीक हुई है. निजी खपत में लगभग 26 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है.

