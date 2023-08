अफगानिस्तान के गुरुबाज ने तोड़ा धोनी का रिकॉर्ड, बाबर को भी छोड़ा पीछे

अफगानिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज (Rahmanullah Gurbaz) हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए वनडे मैच में एक शानदार शतकीय पारी खेल कई रिकॉर्ड तोड़ दिए है.

गुरबाज दुनिया के ऐसे पहले विकेटकीपर बन गए हैं, जिन्होंने पुरुष वनडे इंटरनेशनल मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 150 रनों की शतकीय पारी खेली है. इसके साथ ही उन्होंने एम एस धोनी के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है.

इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तीन मैचों की वनडे सीरीज श्रीलंका में खेली जा रही है. यह सीरीज का दूसरा मैच था, जिसमें गुरबाज ने शानादर शतकीय पारी खेली. अफगानिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 300 रन बनाये. इस पारी के दौरान रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ज़ादरान ने पहले विकेट के लिए 227 रन जोड़े.

हालांकि गुरबाज़ की इस शानदार पारी ने अफगानिस्तान को जीत नहीं दिला पाई. पाकिस्तान ने यह मैच 1 गेंद शेष रहते 1 विकेट से जीत लिया. लेकिन गुरुबाज ने शानदार पारी खेल सभी का दिल जीत लिया.

गुरुबाज ने 2005 में धोनी द्वारा बनाये गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. वह पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेलने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए है. धोनी ने 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए एक मैच में 123 गेंदों में 148 रनों की पारी खेल यह रिकॉर्ड बनाया था. यह मैच विशाखापट्टनम में खेला गया था. लेकिन रहमानुल्लाह गुरबाज ने अब धोनी के उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

गुरुबाज ने इसके साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान के किसी बल्लेबाज द्वारा बनाये गए सर्वोच्च स्कोर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वह इसके साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाने वाले पहले अफगान खिलाड़ी बन गए है. इससे पहले हशमतुल्लाह शाहिदी ने पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 97 रन बनाये थे.

रहमानुल्लाह गुरबाज का यह पांचवां शतक था, जो केवल 23 पारियों में आया है. इसके साथ ही वह बाबर आजम (25 पारियों) को पछाड़कर पांच वनडे शतक लगाने वाले तीसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए साथ ही वह संयुक्त रूप से पहले स्थान पर काबिज क्विंटन डी कॉक (19) और इमाम-उल-हक (19) को पीछे छोड़ दिया है.

