DAC: डिफेन्स एक्वीजीशन काउंसिल ने रक्षा खरीद को दी मंजूरी, जानें कितने करोड़ का है प्रपोजल

Defence Purchase Plan: डिफेन्स एक्वीजीशन काउंसिल (DAC) ने भारत में डिफेन्स सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए 84,328 करोड़ रुपये के 24 रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित डिफेन्स एक्वीजीशन काउंसिल की बैठक में इन खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है.

The Defence Acquisition Council (DAC), headed by Raksha Mantri, Shri @rajnathsingh in its meeting held today has accorded approval for Acceptance of Necessity (AoN) for 24 Capital Acquisition Proposals.