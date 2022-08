U-20 World Wrestling Championships 2022: रेसलर अंतिम पंघाल ने रचा इतिहास, U-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण.

U-20 World Wrestling Championships 2022: भारत की युवा महिला रेसलर अंतिम पंघाल ने इतिहास रचते हुए अंडर-20 विश्व चैंपियन का खिताब जीत लिया है. उन्होंने खिताबी मुकाबले में कजाकिस्तान की एटलिन शगायेवा को 8-0 के बड़े अंतर से हराया. यह ख़िताब जितने वाली वह भारत की पहली महिला रेसलर बन गयी है. U-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में आयोजित की गई थी.

अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में यह पदक जीता है. इस प्रतियोगिता के 34 वर्ष के लंबे इतिहास में यह पहली बार था कि कोई भारतीय महिला रेसलर पोडियम पर शीर्ष पर रही. इस प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में, सोनम मलिक और प्रियंका ने क्रमशः 62 किग्रा और 65 किग्रा भार वर्ग में रजत पदक जीता, जबकि रीतिका (72 किग्रा) और सितो (57 किग्रा) ने अपने रेपेचेज (repechage rounds) राउंड में कांस्य पदक जीता.

Our wrestlers make us proud again! Congratulations to our team on winning 16 medals (7 each in Men's and Women’s freestyle and 2 in Greco-Roman) at the U20 World Championships. This is India’s best-ever performance. It also shows the future of Indian wrestling is in safe hands! pic.twitter.com/4vQTQtUKv2